Pardavý s ním počíta. Rehuš relaxuje za volantom nákladného auta

Počas hokejovej sezóny na ľade, mimo nej v rodinnej firme. Center Dukly Trenčín Branislav Rehuš sa nebojí vysúkať rukávy a šoférovať domiešavač, vysokozdvižný vozík, alebo naskočiť na ľad v pozícií obrancu.

23. apr 2021 o 7:58 Martin Jurčo

TRENČÍN/SENICA. Z kabíny sa tmolí nenápadný fešák s nesmelým úsmevom mladého pubertiaka. Veľa slov z neho nedostanete, no keď už niečo povie, stojí to za to. 32-ročný Braňo Rehuš nie je na reči, ale na skutky. Neskutočný pracant na ľade, ktorý nepozná stratený puk a bojuje do posledného zvyšku síl.

Nejde o žiadneho hokejové virtuóza, ktorý by vás udivil parádnymi kľučkami, či fintičkami. Nestrieľa parádne góly do vinkla.

Vyhráva vhadzovania, tlačí sa pred bránkoviskom a ustojí bolestivé súboje. Nerepce, vstane a ide ďalej. Na tréningoch drie a ak hľadáte vzor v otázke poctivosti, môžete sa pozrieť jeho smerom.

Ak si niekto získal srdcia fanúšikov, ktorí v aktuálnej sezóne sledovali ligové zápasy iba prostredníctvom obrazoviek, bol to práve on.

Ako obranca? Žiadny problém

Svoju univerzálnosť potvrdil na začiatku roka. Keď sa v zápase na ľade bratislavského Slovana zranil Vojtech Zeleňák, trénerom chýbal jeden obranca.