Dajte mi čas. Dukla patrí medzi favoritov, hovorí o budúcnosti Ackered

Zaradil sa medzi obrancov, ktorí v najvyššej slovenskej súťaži dosiahli v jednej sezóne viac ako 50 kanadských bodov. Švéd Carl Ackered bol najproduktívnejším hráčom Dukly Trenčín. Onedlho sa rozhodne, kde bude pôsobiť v najbližšej sezóne.

22. apr 2021 o 16:40 Martin Jurčo

TRENČÍN. Prišiel, videl a bodoval. 30-ročný švédsky obranca Carl Ackered nazbieral v 50 zápasoch základnej časti úctyhodných 52 kanadských bodov. Ďalších šesť pridal vo vyraďovacej fáze. V celkovom hodnotení Tipos extraligy skončil šiesty, medzi obrancami jasne dominoval s 12-bodovým náskokom pred Alex Bretonom z Banskej Bystrice.

Sezóna sa pre Duklu skončila po vypadnutí vo štvrťfinále proti Michalovciam. Kde sme vás zastihli?

Som doma, kde si užívam čas s rodinou a kamarátmi. Snažím sa čo najviac oddychovať. Som po sezóne vyčerpaný. V rámci súťaživosti si s priateľmi zahrám aspoň tenis. (smiech)

Stali ste sa najproduktívnejším hráčom Dukly, čo ja na obrancu obdivuhodný výkon. Ako sa pozeráte na nedávno skončenú sezónu?

Som spokojný a zároveň hrdý. Takmer celý ročník mi šla karta. Tešilo ma, že sa na mňa tréneri spoliehajú. Byť dôležitým hráčom pre tím je pre mňa potešením.

Z tímového hľadiska sme boli dobrá partia. Bojovali jeden za druhého. V play off sme ukázali, že máme silného ducha. Dovolím si povedať, že sme boli lepším tímom, preto bolo vypadnutie proti Michalovciam frustrujúce. Teraz sme to mohli byť my, kto by si sily meral proti Zvolenu. Ale aj taký je hokej, rozhodujú ho maličké detaily.

Stále ste smutný?

To najhoršie už prebolelo, hoci keď je človek sám so svojimi myšlienkami, ešte si spomenie... Keď si pomyslím, aké príležitosti sme spálili. Škoda. Som maximalista.

Hokejová verejnosť v Trenčíne čaká na vaše ďalšie kroky. Dukla vám dala ponuku. Zostanete?