Najlepších mladých enviroreportérov čaká prezentácia na medzinárodnom fóre

Viac ako 60 článkov, fotografií a videí prihlásili mladí enviroreportéri z celého Slovenska do národného kola súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie.

22. apr 2021 o 11:37 TASR

TRENČÍN. Viac ako 60 článkov, fotografií a videí prihlásili mladí enviroreportéri z celého Slovenska do národného kola súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie. TASR o tom informoval Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít Trenčín.

Hodnotenie projektov zameraných na riešenie lokálnych problémov vrcholí každoročne na Deň Zeme. Do súťaže sa zapojili tímy reportérov zo 14 škôl, ktorí prihlásili 63 prác. Najviac reportáží venovali problematike odpadu a životu počas pandémie.

"O prekvapenie roka sa postaral tím reportérov Základnej školy Karola Kuffnera zo Sládkovičova, ktorý ako nováčik získal až šesť ocenení. Porota ocenila prvým miestom fotopríbeh Zmysluplná energia, ktorý predstavuje život rodiny v čase lockdownu venovaný hrám, koníčkom a rodinným aktivitám," uviedol Medal.

Tradične silní boli podľa neho reportéri a reportérky zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici. Štrnásťročná Radka Lamačková zvíťazila s odpadovým článkom Čo nám pribalila pandémia. Rovnako prvé miesto získala aj 12-ročná Hanka Zubová, ktorá zažiarila s videom Dlhovekí spoločníci o ovocných stromoch v Bielych Karpatoch.

"Ella Radimská a Júlia Noščáková z Waldorfskej školy v Bratislave zvíťazili s reportážou Vtáčí obyvatelia sídlisk. Predstavili v nej príčiny, prečo vtáctvo z miest ubúda, ale aj projekt obnovenia sídliskovej biodiverzity a kroky, akými sa podarilo pozvať vtáky späť. Veľmi úspešné boli v súťaži aj už skúsené reportérky Ľudmila Slivová zo Spišskej Novej Vsi a Mária Jánošíková z Novej Dubnice, ktoré získali viacero ocenení. Dvojnásobnou víťazkou za reportážnu aj kampaňovú fotografiu sa stala aj talentovaná 12-ročná Nina Justusová z Púchova," doplnil Medal.

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je certifikovaný vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education - FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11 do 25 rokov. Do programu je zapojených viac ako 275.000 reportérov zo 42 krajín z celého sveta. Víťazné práce z národného kola postupujú do medzinárodnej súťaže, kde slovenskí reportéri získali v posledných rokoch najvyššie ocenenia a Slovensko patrilo k najúspešnejším krajinám.