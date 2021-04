Prioritou mesta Trenčín je v novom programovacom období preložka cesty I/61

Preložka cesty I/61 v Trenčíne v hodnote niekoľko desiatok miliónov eur je investičnou prioritou mesta Trenčín v novom programovacom období.

21. apr 2021 o 13:56 TASR

TRENČÍN. Preložka cesty I/61 v Trenčíne v hodnote niekoľko desiatok miliónov eur je investičnou prioritou mesta Trenčín v novom programovacom období. Po stretnutí so štátnym tajomníkom Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Dušanom Veličom to povedal trenčiansky primátor Richard Rybníček.

"Osobne by som bol rád, keby pri všetkých tých integrovaných investíciách štátu, regiónu a územnej samosprávy mesta Trenčín prišlo v nasledujúcom programovom období okolo 150 miliónov eur," doplnil Rybníček.

Jedným z kľúčových bodov, na ktorom sa v stredu s vedením MIRRI dohodli, je podľa neho garancia kontaktného bodu s pracovníkom ministerstva.

"Ten bude na MIRRI prijímať požiadavky mesta Trenčín a posúvať ich do jednotlivých sekcií generálnych riaditeľstiev ministerstva. Čiže nepôjde to cez veľa kancelárií, ale pôjde to cez jedného konkrétneho človeka, ktorý bude rýchlejšie prenášať informácie kompetentným," zdôraznil primátor.

Vedenie MIRRI vníma Trenčín ako progresívne mesto, ktoré chce ísť ďalej. "Pokúsim sa na ministerstve komunikovať to, že možno Trenčín by mohol byť niečo ako pilotný projekt pre smart city. Trenčín k tomu má veľmi blízko a budeme radi, keď s ním budeme spolupracovať," doplnil štátny tajomník.

Ako dodal, v procese tvorby je národný investičný plán, ktorý má byť zosúladený so zákonom o regionálnom rozvoji.

"Chceme tam zakomponovať moderné trendy. Teda nielen pomáhať tým, ktorí sú v núdzi, to musíme spraviť, ale urobiť priority. Nepozerať sa nutne, že každému mestu koľko, ale povedať si, čo je kľúčové pre daný región a strategické pre celé Slovensko. To znamená urobiť zásobník projektov a spustiť ich čo najrýchlejšie," zdôraznil Velič s tým, že prioritou rezortu je najmä zrýchliť komunikáciu so samosprávami.