Oslávte s nami Deň Zeme: BEZOBALiS radí ako na eko nákupy

20. apr 2021 o 18:07

Deň Zeme – deň, ktorým si pripomíname náš vplyv na životné prostredie, upozorňujeme na činnosti, ktoré mu škodia a otvárame diskusiu o možných riešeniach. Je paradoxom, že práve rok 1971, kedy OSN tento deň oficiálne stanovila na 22. apríla, bol zároveň rokom, kedy sme ako ľudstvo naposledy nespotrebovali viac surovín, ako je naša planéta schopná za rok obnoviť. Je množstvo vecí, ktorými vieme ako jednotlivci prispieť k zmierneniu nebezpečného trendu, ktorý nastavil konzumný spôsob života.

Osvete a šíreniu informácii o životnom prostredí a aj návodom ako situáciu ovplyvňovať pozitívnym smerom sa venuje aj pár Martina Novotová a Martin Gajdoš z trenčianskeho BEZOBALiS. Od založenia v roku 2018 prednášali na desiatkach škôl, vo firmách a majú za sebou aj projekty, ktoré posunuli podniky zelenším smerom. Odpadu, zero-waste a udržateľnosti sa venujú aj na svojom blogu, ktorým sa tieto témy snažia priblížiť ešte širšiemu publiku. BEZOBALiS je tzv. nezávislým bezobalovým obchodom a na Slovensku patrí medzi vôbec prvé takéhoto druhu. V našom meste stál na začiatku bezobalovej revolúcie, keďže pred jeho vznikom podobná prevádzka v Trenčíne chýbala.

Práve nakupovanie je jeden z krokov, kde vieme vo veľkej miere ovplyvniť našu individuálnu uhlíkovú stopu. Je to totiž činnosť, ktorú vykonáva väčšina z nás takmer denne a práve to z nej robí popri osobnej doprave ideálneho kandidáta na prvé zmeny k lepšiemu. Dobrou radou na úvod je určite nakupovanie podľa nákupného zoznamu. Dôležité však je, aby sme naozaj nakúpili iba to, čo sa nachádza na zozname a nič navyše. Vyhneme sa tak plytvaniu a spontánnemu nakupovaniu, nakoľko práve nákupný zoznam obsahuje to, čo v skutočnosti potrebujeme. Vzniká totiž mimo obchodu - a teda aj mimo reklamných pútačov, zliav a nablýskaných regálov. V druhom kroku sa môžeme zamerať na nákup lokálnych potravín a výrobkov. Okrem toho, že podporíme miestnu ekonomiku, náš nákup bude mať nižšiu emisnú stopu, keďže tovar nemusí uraziť takú diaľku. V neposlednom rade sa môžeme bližšie pozrieť na to, čo a kde sa dá nakúpiť bez obalu (bezobalové obchody, trhy, pekárne, ...). Odľahčíme tak náš odpadkový kôš od zbytočných jednorazových obalov, z ktorých sa v okamihu stáva odpad. Snáď najdôležitejšie je však nakupovať naozaj iba to, čo v skutočnosti potrebujeme a rozlišovať, medzi tým, čo nám prinesie iba krátkodobé potešenie a tým, čo má pre nás reálny úžitok. To je dôvod, prečo sa sloganom pre BEZOBALiS stalo “spotrebuje len potrebné”.

Bezobalové nakupovanie sa stalo veľmi obľúbeným, no BEZOBALiS nie je iba o nákupe do vlastných nádob. „Dôkladne dbáme na tom, aby boli princípy obehovej ekonomiky implementované vo všetkých našich procesoch a to v maximálnej možnej miere.” hovorí spolumajiteľka obchodu Martina Novotová. „Nastavujeme logistiku potravín vo vratných potravinových boxoch, spolupracujeme s lokálnymi výrobcami. Predávame prírodné, recyklované, upcyklované alebo rozložiteľné produkty. Nevyhadzujeme takmer žiaden odpad. Vnímame ho ako materiál, pre ktorý sa vždy nájde spôsob, ako ho využiť. Najradšej ho posúvame remeselníkom, ktorí z neho vytvoria nové výrobky, poprípade ak ide o krabice, tie zužitkujeme v rámci nášho e-shopu.“ dodáva Martina.

Výsledkom je, že takáto prevádzka dokáže vyprodukovať rádovo násobne menej odpadu, ako štandardná slovenská domácnosť. Krátko po dni Zeme oslávi BEZOBALiS svoje tretie narodeniny a aj keď bol uplynulý pandemický rok náročný, neprestali zákazníkom prinášať novinky a vylepšenia na prevádzke. Medzi tie najnovšie, sa určite radí stroj, pomocou ktorého si zákazníci priamo v obchode vyrobia za pár sekúnd vlastné orechové maslo.