Hrozí zosuv svahu. Musia ho stabilizovať

Severozápadné krídlo Dubnického kaštieľa bude mať gabionový múr.

20. apr 2021 o 5:10 Erik Stopka

DUBNICA NAD VÁHOM. Mesto Dubnica nad Váhom vyčlenilo z rozpočtu zhruba štvrť milióna eur na zastabilizovanie krídla a priľahlého svahu Dubnického kaštieľa.

Radnica k nutnej investícii pristupuje po tom, čo terénny prieskum potvrdil pohyb svahu vplyvom erózie. V prípade, ak by k prácam mesto nepristúpilo, ohrozená by bola stabilita časti národnej kultúrnej pamiatky. Práce odštartujú v najbližších dňoch.

Dôležité je svah odvodniť

Dubnický kaštieľ patrí medzi dominanty mesta, stabilizácia svahu je preto pre radnicu prioritou.

„Hrozilo zosunutie svahu a tým aj zosunutie časti kaštieľa. Ide o pravé krídlo a rizalit (časť budovy, ktorá v celej výške vyčnieva pred stavebnú čiaru hlavnej budovy, pozn. r.), čím by došlo k ich poškodeniu. Situácia je vážna, stav síce poznáme už dlhšiu dobu, no momentálne sa to výrazne zhoršilo,“ priblížil primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.

Aby predišli nevyčísliteľným škodám, práce sa zamerajú na statické zabezpečenie krídla prostredníctvom gabionového oporného múru.

„Niektoré časti vonkajšej strany tohto krídla kaštieľa začali praskať. Je to najmä v dôsledku zosuvu pôdy. Terén je na konci svahovitej terasy eróziou vody postupne