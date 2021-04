Trenčianka potrebuje nákladnú delfínoterapiu na Ukrajine

Zuzka Tomíková lepšie komunikuje, odkedy podstupuje terapiu delfínmi. Na nákladnú liečbu na Ukrajine však potrebuje nemalé peniaze.

19. apr 2021 o 11:45 Maroš Buchel

TRENČÍN. Zuzka Tomíková sa narodila s nespočetným množstvom cýst na mozgu. Z tohto dôvodu má problémy s chôdzou, taktiež trpí epilepsiou, v ústach a na jazyku má od narodenia hamartómy. Za sedem rokov života absolvovala niekoľko operácií hlavy a nôh.

Aby Zuzka mala šancu žiť lepší život, musí pravidelne podstupovať viacero nákladných cvičení a rehabilitácií. Najviac jej pomáha delfínoterapia, ktorú podstupuje na Ukrajine. Táto forma liečby však stojí nemalé finančné prostriedky.

Problémy v tehotenstve

Alžbeta Tomíková v roku 2012 druhýkrát otehotnela. Tehotenstvo prebiehalo bez problémov, zmena nastala až v 30. týždni, kedy doktori pri bežnej kontrole zistili, že dieťa, ktoré nosila pod srdcom, má nález na mozgu. Tomíková preto ešte počas tehotenstva podstúpila viacero vyšetrení, okrem iného aj magnetickú rezonanciu. Napriek tomu doktori nič konkrétne nezistili a domnievali sa, že ide o krvnú zrazeninu.

„Mne sa zrútil celý svet, nevedela som si to predstaviť, pre mňa to bolo ťažké obdobie, doktori nás varovali, že tam bude veľký postih. Nevedela som to spracovať, ale môj manžel povedal, že to zvládneme,“ spomína. Tehotenstvo si opäť začala užívať až v momente, keď ju neurochirurg na Kramároch uistil, že o toto dieťa sa bude starať rovnako, ako o to predošlé.