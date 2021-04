Bánovce nad Bebravou sa pripravujú na zber kuchynského odpadu

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Samospráva Bánoviec nad Bebravou pripravuje podmienky na zavedenie zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) pre obyvateľov bytových domov. Do domácností plánuje zakúpiť vedrá, obyvatelia ich dostanú spolu s informačným letákom. Informovala o tom samospráva v tlačovej správe.

Zber BRKO plánuje radnica zaviesť v zmysle platnej legislatívy od júna. "Mesto počas apríla zakúpi pre 6200 domácností sedemlitrové plastové vedierka hnedej farby, ktoré sú ľahko umývateľné. Po ich vyprázdnení do kontajnera ich stačí umyť a možno ich opätovne využiť, čím tiež pomôžeme znížiť množstvo odpadu," uviedla radnica.

Vedierka budú distribuovať do domácností správcovia bytových domov spolu s letákom informujúcim o tom, čo všetko je možné do hnedej nádoby odovzdať a čo nie. "V meste taktiež rozmiestnime 262 kusov 240-litrových hnedých plastových nádob na výlučne kuchynské odpady, do ktorých budú obyvatelia bytových domov môcť vysypať odpad zo svojich vedierok. Vývoz nádob bude realizovať zazmluvnená zberová spoločnosť raz týždenne a následne odvážať do bioplynovej stanice v Bošanoch," priblížila radnica.

Triedenie a zhodnocovanie BRKO odpadov v rodinných domoch bude pokračovať prostredníctvom kompostérov, ktoré si môžu občania osobne vyzdvihnúť na zbernom dvore po telefonickom dohovore, pripomenula samospráva.