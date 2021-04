FOTO: Základné školy chcú využiť vonkajšiu učebňu v lesoparku Brezina

Občianske združenie Zaži Trenčín koncom minulého roka vybudovalo na Brezine lesnú učebňu. Podľa hygieničky by školy mali v prípade vhodného počasia presunúť vyučovanie práve do podobných priestorov.

15. apr 2021 o 9:04 Maroš Buchel

TRENČÍN. V lesoparku Brezina sa od novembra nachádza plne vybavená lesná učebňa. Trenčianske základné školy ju v prípade teplého počasia plánujú využívať na výučbu žiakov napriek tomu, že mnohé z nich majú podobné učebne vo svojich areáloch. Podľa regionálnej hygieničky je takáto forma vyučovania počas pandémie pre žiakov bezpečnejšia.

Vyučovanie vonku je bezpečnejšie

Minulý týždeň sa žiaci základných škôl v Trenčíne vrátili opäť do lavíc. Personál školy i deti musia pre zlú pandemickú situáciu dodržiavať prísne hygienické opatrenia. Podľa Ľudmily Bučkovej, riaditeľky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, by základné školy mali v prípade dobrého počasia presunúť vyučovanie do prírody.