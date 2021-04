Manželka ma chce vidieť na ľade ešte roky, pousmial sa Starosta a usrkol si z piva

V play off patril medzi najlepších hráčov Dukly Trenčín. Skúsený Tomáš Starosta po vypadnutí proti Michalovciam neskrýval veľké sklamanie. Uvažoval, či bude pokračovať v kariére ďalej. Napokon sa s vedením klubu dohodol na ďalšej sezóne.

14. apr 2021 o 10:04 Martin Jurčo

Skončili ste dvadsiatu druhú sezónu kariéry. Aké dojmy vo vás zostávajú?

Veľké sklamanie, pretože sme chceli postúpiť do semifinále a ešte hrať. Bohužiaľ, nepodarilo sa to. Za celý ročník sa však hanbiť nemusíme. Bol špecifický. Boli sme radi, že sa vôbec začal. Veľmi chýbali diváci. Všetky mužstvá si prešli karanténou.

Čo sa týka našich výkonov, tie boli ako na hojdačke, no vždy sme sa ako kolektív dokázali zomknúť. Spoločnými silami sme sa postavili na nohy a vyšli aj z kríz.

V závere sezóny sme podávali dobré výkony. Séria proti Michalovciam bola vyrovnaná. Rozhodli drobné detaily a aj kúsok šťastia. Súper dokázal v rozhodujúcich momentoch streliť o gól viac a postúpil.

Trenčínu sa v základnej časti proti Michalovciam nedarilo. Prehral s nimi všetky stretnutia. Šlo o najhoršieho možného súpera pre štvrťfinále?

V play off si protivníka nevyberiete. My sme v prvom rade chceli skončiť do šiesteho miesta, aby sme sa vyhli predkolu.

S Banskou Bystricou sme v priebehu šiestich dní odohrali štyri zápasy, trikrát sa šlo do predĺženia, čo stálo určité množstvo síl.

Že sme s líškami v základnej časti úspešní neboli pre túto sériu nič neznamenalo. Vyraďovacia fáza je už iná súťaž.

Zohrala výraznú rolu v sérií proti Michalovciam únava?

S Banskou Bystricou sme odohrali značnú porciu náročných minút. Následne boli dva dni voľna a nekonečná cesta na východ Slovenska. Nechcem sa vyhovárať, ale v šiestom stretnutí série som už cítil, že nohy mi nejdú počas celého zápasu tak, ako by som si predstavoval. Sily ubúdali.

Doma ste prehrali až trikrát, to sa potom ťažko postupuje. Je bez divákov vlastný štadión výhodou?

Play off si zaslúži divákov, skvelú atmosféru a vypredané tribúny. Bez nich sa vytráca značná časť psychologickej výhody. Samozrejme, máte pohodu vlastnej šatne, ale chýba energia z tribún. My by sme tu mali tisícky fanúšikov. Je to veľký rozdiel.

Osobne ste pociťovali, že tribúny sú prázdne?