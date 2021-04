V participatívnom rozpočte vyčlenili na podporu projektov 20-tisíc eur

Po vzore iných miest či samosprávnych krajov zavádzajú participatívny rozpočet aj v Dubnici nad Váhom.

14. apr 2021 o 9:35 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Po vzore iných miest či samosprávnych krajov zavádzajú participatívny rozpočet aj v Dubnici nad Váhom. V prvom roku jeho existencie vyčlenili v mestskom rozpočte na podporu občianskych projektov 20-tisíc eur. Ako informovala hovorkyňa mesta Veronika Rezáková, projekty možno podávať do 31. mája.



Cieľom participatívneho rozpočtu je zapojiť verejnosť priamo do rozhodovacieho procesu o využití verejných prostriedkov. „Participatívny rozpočet sme sa rozhodli zaviesť v záujme posilnenia transparentnosti samosprávy a podpory miestnej demokracie. Rovnako dôležité je zmobilizovať verejnosť a zvýšiť občiansku spoluúčasť na rozhodovaní,“ podotkol primátor Peter Wolf. Ako dodal, tento typ kooperácie mesta s občanmi umožní samospráve flexibilnejšie reagovať na potreby a požiadavky Dubničanov.



Štatút participatívneho rozpočtu schválili dubnickí poslanci na marcovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Podľa schváleného harmonogramu bude možné projekty predkladať do konca mája, pričom maximálna výška podpory pre jeden projekt je stanovená na 5-tisíc eur. Občianske hlasovanie za jednotlivé projekty je naplánované na druhú polovicu júla a výsledky by mali byť známe najneskôr 2. augusta.