Na dovolenku môže zabudnúť. Šatan povolal Pardavého na šampionát do Rigy

Sklamanie z vypadnutia ešte poriadne neprebolelo a tréner Dukly Trenčín Ján Pardavý už premýšľa nad tou novou. Trenčania skončili na siedmom mieste, s čím čoskoro 50-ročný kormidelník nemôže byť spokojný.

13. apr 2021 o 16:36 Martin Jurčo

V nedeľu ste ukončili sezónu prehrou v šiestom štvrťfinálovom zápase proti Michalovciam. Prebolela už prehra?

Smútok stále prevláda, ale život ide ďalej. Musíme sa zmieriť s realitou a akceptovať ju. Momentálne druhý deň sedíme s kolegami a pracujeme na príprave novej sezóny. Začíname stavať základy tímu pre novú sezónu.

Ako ste spokojný s tým, čo vaši zverenci predviedli v zápasoch play off?

Odohrali skvelú kvalifikáciu i štvrťfinále. Osobne mi nechýbalo nič. Možno troška viac šťastia a v niektorých momentoch taktická vyspelosť. Vyrovnávajúci gól sme v šiestom stretnutí proti Michalovciam dostali po zbytočnej chybe. Mali sme sériu dotiahnuť ešte do siedmeho zápasu na ľade súpera. Nepodarilo sa to síce, ale nemáme sa za čo hanbiť.

V siedmom zápase by už bola psychologická výhoda jednoznačne na strane Trenčína. Súhlasíte?

Bolo by to päťdesiat na päťdesiat. Už aj my by sme boli pod tlakom, a mali by sme čo stratiť.

V konečnom zúčtovaní ste skončili na siedmej priečke. Ste s umiestnením nespokojný?

Nemôžeme to považovať za úspech. Nikto nechce skončiť siedmi. Našou túžbou bolo hrať o titul a získať titul.

Musíme si zanalyzovať sezónu. Začiatok bol z našej strany zlý. Prišla korona, z ktorej sme sa dostávali iba veľmi ťažko. V značnej miere nás ovplyvnili zranenia, ale podobne na tom boli všetky tímy. Zaznamenali sme veľa prehier. Od začiatku sezóny sme sa z jedenásteho miesta škriabali do prvej šestky.

Najmä v novembri, decembri a januári sme mali poriadne nahustený program. Dokázali sme zvládnuť ťažké zápasy, v ktorých šlo o veľa. Napokon sme ale nedotiahli do úspešného konca s priamymi konkurentmi o šieste miesto z Detvy a Nitry. Keby sme ich zvládli, tak vývoj mohol byť iný. Za Podpoľancami sme v konečnom súčte zaostali o jediný bod, čo z môjho pohľadu nebolo tragické vzhľadom na to, ako sa celá sezóna vyvíjala.

Kvalifikáciu sme zvládli. Pre štvrťfinále bolo jedno, či sa stretneme s Michalovcami alebo Popradom, pretože oba tímy sú veľmi kvalitné. Daňou za predkolo play off bola strata Mareka Hecla a na niekoľko stretnutí aj Kruisa Reddicka.

Vráťme sa k začiatku sezóny, ktorý vyznel priam katastrofálne z pohľadu získaných bodov. Do akej miery ovplyvnil vývoj sezóny?