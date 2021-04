Na rekonštrukciu chladenia zimného štadióna chcú využiť dotáciu z Fondu na podporu športu

Dubnická samospráva chce v rekonštruovať chladenie zimného štadióna.

13. apr 2021 o 10:28 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Dubnická samospráva chce v rekonštruovať chladenie zimného štadióna. Mesto sa s projektom rekonštrukcie zapojilo do výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry vyhlásenej Fondom na podporu športu a chce sa uchádzať o dotáciu vo výške takmer 438-tisíc eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Rezáková.



Celkové náklady na obnovu chladiaceho systému sú vyčíslené na viac ako 875-tisíc eur. „Zimný štadión si vyžaduje rekonštrukciu, najzastaranejšia je práve technológia chladenia. Veľmi ťažko sa nám zháňajú náhradné diely a odstraňujú poruchy, ktoré sa pravidelne objavujú. Preto som rád, že sa nám podarilo promptne spracovať projektovú dokumentáciu, aby sme mohli žiadať o podporu. Ide o naozaj veľké finančné prostriedky, ktoré by sme z vlastného rozpočtu neboli schopní sami vynaložiť,“ uviedol primátor mesta Peter Wolf.



Projekt počíta s výmenou zastaranej technológie chladenia za novú so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy. „Rekonštrukcia sa bude týkať objektu strojovne chladenia a technologického kanála vrátane potrubných rozvodov ľadovej plochy. Okrem výmeny rozvodov a zhotovenia novej technologickej dosky sa v projekte počíta s ponechaním existujúcich mantinelov, ktoré upravíme na nový rozmer. Tiež sa uvažuje s úpravou mantinelov pre bezbariérový prístup na ľadovú plochu," priblížila rozsah plánovaných prác Eva Granátová z mestského úradu s tým, že nové chladiace zariadenie je navrhované v režime automatickej prevádzky s občasným dohľadom nad zariadením.

Fond na podporu športu vydal výzvu na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v závere minulého roka, pričom je v nej alokovaných spolu 15 miliónov eur. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50-tisíc eur a maximálna 1,5 milióna eur.