Politiku a zarábanie peňazí nevnímam ako vážnu vec, hovorí hudobník a ilustrátor Ľubor Benkovič

Skoro tri dekády kreslí ilustrácie do týždenníka Pardon. Napísal texty kultových piesní kapely Bez ladu a skladu. Bližšie o svojej tvorbe v rozhovore prezradil Ľubor Benkovič.

12. apr 2021 o 14:28 Maroš Buchel

Napísali sme Primátor Rybníček navrhuje, aby Najvyšší správny súd sídlil v Trenčíne Čítajte

Takmer 30 rokov sú jeho kresby a básne neoddeliteľnou súčasťou týždenníka Pardon. Okrem trefných ilustrácií je však aj autorom viacerých textov kultovej trenčianskej skupiny 'Bez ladu a skladu'. Ako gitarista účinkoval vo viacerých hudobných telesách. Bližšie o svojej tvorbe porozprával Ľubor Benkovič v rozhovore.

Koľko rokov kreslíte ilustrácie do Pardonu?

Pánabeka, od roku 1994.

V rozhovore sa okrem iného dozviete Ako spomína na dobu, kedy písal texty pre kapelu Bez ľadu a skladu? Ako si svojpomocne nahral svoj sólový hudobný album? V akých kapelách účinkoval? Či je náročné písať básničky a kresliť ilustrácie na pravidelnej báze?

Spomeniete si aj na svoj prvý obrázok, ktorý ste pre tieto noviny nakreslili?

No to si teda nespomeniem. Noviny sa vtedy skladali ešte ručne, nožnicami, a lepilo sa to dohromady. Narýchlo, samozrejme, lebo uzávierka musí byť čo najneskôr, a noviny vytlačené čo najskôr. Vždy tam zostali nejaké medzery a ja som dostal za úlohu tie medzery vyplniť. Nebol to teda môj vnútorný popud, že sa chcem k niečomu vyjadriť, bolo treba proste vyplniť prázdny priestor v novinách.