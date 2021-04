Primátor Rybníček navrhuje, aby Najvyšší správny súd sídlil v Trenčíne

12. apr 2021 o 12:19 SITA

TRENČÍN. Trenčiansky primátor Richard Rybníček navrhuje, aby novozriadený Najvyšší správny súd (NSS) SR nesídlil v Bratislave, ale v Trenčíne. Ako vyhlásil na dnešnom tlačovom brífingu, sídliť by mohol v budove dnešného Krajského súdu Trenčín, ktorý by podľa navrhovanej súdnej mapy mal zaniknúť.



Umiestnenie Najvyššieho súdu aj NSS v Bratislave pôsobí podľa Rybníčka centralisticky. „V Trenčíne existuje budova krajského súdu, ktorá má svoju históriu a pokojne by v nej mohol sídliť najvyšší správny súd. Myslím si, že tak, ako sudcovia rozhodujúci o ústavných veciach nemajú problém z rôznych kútov Slovenska cestovať do Košíc, tak ani novozvolení sudcovia NSS by nemali problém s cestovaním do Trenčína, zvlášť, keď leží na strategickej trase Bratislava - Žilina - Košice," uviedol Rybníček.



Podľa trenčianskeho primátora budúcemu predsedovi NSS v prípade lokalizácie v Trenčíne ubudne jedna starosť. „Budúci predseda nebude mať problém s hľadaním vhodnej budovy v Bratislave. Určite sa tým ušetria finančné náklady a myslím si, že by to bolo z pohľadu rozmiestnenia súdov aj regionálne spravodlivé," dodal Rybníček.

NSS by mal byť funkčný od 1. augusta 2021 a sídliť má v Bratislave. Má mať postavenie ako Najvyšší súd SR, popri inej agende naň majú prejsť aj kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov a prokurátorov. Jediným kandidátom na post predsedu je Pavol Naď z Krajského súdu v Košiciach. Voľba predsedu sa má uskutočniť 20. apríla.