Ôsmaci a deviataci sa môžu od 19. apríla vrátiť do škôl

Od pondelka 19. apríla sa otvárajú základné školy, ktoré sa nenachádzajú v čiernych okresoch.

12. apr 2021 o 11:58 SITA

BRATISLAVA. Ôsmaci a deviataci zo základných škôl (ZŠ), ktoré sa nenachádzajú v čiernych okresoch, sa budú môcť od pondelka 19. apríla vrátiť do školských lavíc. Na dnešnej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Grohling (SaS).

Dodal, že neskôr, od pondelka 26. apríla, sa celé školstvo oficiálne preklopí do "regionálneho COVID automatu". To by znamenalo, že v okresoch s najlepšou epidemickou situáciou by sa mohli vrátiť do škôl všetci žiaci základných a stredných škôl. Naďalej platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu a žiaka na druhom stupni ZŠ.

Tiež platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR zatvoriť školu či triedu, v ktorej sa objaví pozitívny prípad ochorenia COVID-19. Postupovať tak budú podľa COVID školského semaforu.



Ako priblížil Grohling, uvoľňovanie opatrení v školstve v postupných krokoch je dôležité nielen z dôvodu ochrany zdravia žiakov, rodičov a zamestnancov škôl, ale tiež pre postupnú adaptáciu škôl na prílev žiakov. Školy by tak mohli získať čas na prípravu potrebných ochranných a preventívnych opatrení.

"Chcel by som poprosiť školy aj pedagógov, aby v prvých týždňoch po návrate žiakov do škôl upustili od skúšania či písania písomiek. Naším spoločným cieľom je, aby si žiaci postupne zvykli na návrat do štandardného režimu prezenčnej výučby," uviedol. Školstvo sa do "regionálneho COVID automatu prepne" 26. apríla. Farbu okresov bude naďalej ohlasovať Ministerstvo zdravotníctva SR v utorky, a to na základe vývoja epidemickej situácie. Platiť bude vždy od ďalšieho týždňa. Informácie bude pre uľahčenie zverejňovať aj ministerstvo školstva vždy v stredu na svojom webe.

Podľa "regionálneho COVID automatu" ostanú čierne okresy v režime, ktorý platil plošne doposiaľ, teda do 11. apríla. Otvorené v nich budú iba materské školy, prvý stupeň ZŠ či stredné zdravotnícke školy. Ostane v nich aj možnosť prezenčnej výučby v malých skupinách, teda päť žiakov a jeden učiteľ. V bordových okresoch, čo je tretí stupeň varovania, budú navyše otvorené aj ôsme a deviate ročníky ZŠ, poradenské centrá a tiež centrá voľného času a jazykové školy pre individuálnu výučbu.

Celý druhý stupeň ZŠ a tiež prvé štyri ročníky osemročných gymnázií sa otvoria v prípade červených okresoch, teda tých v druhom stupni varovania. V okresoch prvého stupňa varovania, takzvaných ružových, budú otvorené stredné školy, jazykové školy, centrá voľného času a základné umelecké školy pre skupinovú výučbu.

Školy sa podľa ministra môžu pri návrate detí oprieť aj o rozbehnutý projekt doučovania "Spolu múdrejší", na ktorý nadviaže projekt "Letné školy". K dispozícii majú aj online hodiny vytvorené v projekte EduTv, v počte 506 hodín - lekcií pre druhý stupeň ZŠ a 138 videí "Khanovej akadémie", v ktorých učitelia v krátkej a hravej forme vysvetľujú učivo. Hodiny sú doplnené aj o pracovné listy.



Grohling zároveň na tlačovej konferencii vyzdvihol zhodu na tom, že fungovanie škôl a ich otváranie je prioritou.

"Otvorenie škôl je nevyhnutné tak pre vzdelávanie detí, ako aj pre štandardné fungovanie rodín," zdôraznil šéf rezortu a poďakoval za pomoc a spoluprácu premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO), ministrovi zdravotníctva Vladimírovi

Lengvarskému (nom. OĽaNO) aj tímu epidemiológov. Zaočkovaných ej momentálne 50 700 pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl.