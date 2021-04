V Myjave zaznamenali počas testovania pozitivitu 0,34 percenta

Počet pozitívnych výrazne nerastie.

12. apr 2021 o 10:50 TASR

MYJAVA. Možnosť otestovať sa v odberných miestach prevádzkovaných mestom Myjava využilo počas piatka a soboty (9. a 10. 4.) 3230 ľudí, z toho v piatok ich bolo 2238. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.

Počas týchto dvoch dní boli v prevádzke štyri odberné miesta spravované mestom a fungovalo aj testovanie v nemocnici.

"Antigénové testy zachytili 11 pozitívnych prípadov, čo predstavuje pozitivitu na úrovni 0,34 percenta. Čísla sa držia na pomerne nízkej úrovni a zatiaľ sa nepreukázal ani možný nárast po Veľkej noci na začiatku apríla," uviedol Hrin.

Testovanie bude v Myjave pokračovať aj od pondelka. "Odberné miesto na štadióne Spartaka Myjava bude do štvrtka (15. 4.) v prevádzke denne od 10.00 do 16.00 h. Fungovať bude aj Nemocnica s poliklinikou Myjava, kde sa treba vopred objednať.

V piatok (16. 4.) sa bude možné na štadióne otestovať od 10.00 do 20.00 h. Opäť pribudnú odberné miesta v kultúrnom dome, na strednej priemyselnej škole a v centre voľného času. Tie budú v prevádzke od 15.00 do 20.00 h. V sobotu (17. 4.) sa bude dať otestovať opäť od 8.00 do 13.00 h," doplnil hovorca.