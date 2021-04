Zdravotníci z bánovskej nemocnice zaočkovali už vyše 5600 ľudí

9. apr 2021 o 17:14 TASR

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Zdravotníci z nemocnice v Bánovciach nad Bebravou podali od marca vakcínu proti ochoreniu COVID-19 viac ako 5600 záujemcom. Celková epidemická situácia sa tam postupne zlepšuje, informovala v piatok Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.

Tamojšie vakcinačné centrum dokáže denne počas pracovných dní zaočkovať 180 registrovaných záujemcov. "Za mesiac marec sme prvou dávkou zaočkovali 2203 ľudí, druhou 869. Naša bilancia k dnešnému dňu je 4157 zaočkovaných ľudí prvou dávkou, z nich aj druhú dávku vakcíny dostalo 1453 záujemcov. Celkovo sme podali 5610 vakcín," povedala koordinátorka očkovania Anna Zelenáková.

Zdravotnícke zariadenie podľa nej aktuálne registruje v čakárni do 400 ľudí, ale pre osoby, ktoré majú dostať prvú dávku vakcíny, má na budúci týždeň vytvorených 280 miest. "Ostatné miesta sú obsadené ľuďmi, ktorí idú na druhú dávku, to znamená, že asi 100 záujemcov o prvé očkovanie bude čakať do ďalšieho týždňa. Žiadatelia sú u nás aktuálne zaočkovaní približne do dvoch týždňov od registrácie," ozrejmila.

V nemocnici stále očkujú vakcínou od Pfizer/BioNtech, aktuálne teda osoby vo veku nad 60 rokov. Podľa nových pravidiel tam tak neočkujú ľudí, ktorí spadajú do kritickej infraštruktúry, keďže tejto skupine je podávaná vakcína AstraZeneca.

Nemocnica eviduje v posledných dňoch mierne zlepšenie tamojšej pandemickej situácie. "K piatku evidujeme desať našich zamestnancov, ktorí majú potvrdený nový koronavírus. Zamestnanec v karanténe je len jeden," informovala riaditeľka nemocnice Mina Bobocká. Zdravotníci aktuálne poskytujú starostlivosť 14 pacientom s novým koronavírusom, jeden ďalší je suspektný.