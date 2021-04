Buďte súdržní, odkazuje ľuďom Katarína Čačková

Na slovíčko s Katarínou Čačkovou.

4. apr 2021 o 13:00 Erik Stopka

Katarínu Čačkovú z Opatovej považujú miestni obyvatelia za živú studnicu zvykov, piesní a znalostí o kroji a miestnej výšivke. Nám v rozhovore prezradila, ako vyzerala tunajšia Veľká noc v minulosti.

Súvisiaci článok Netradičná oblievačka v Trenčianskych Stankovciach Čítajte

Ako vyzeral Veľký týždeň?

Na Zelený štvrtok bývala svätá omša ráno. Zazvonilo sa na všetky zvony a zviazali sa, odvtedy sa na nich nezvonilo. Na Veľký piatok nik z gazdov nesmel na pole, nesmela sa dvíhať zem, lebo Pán Ježíš zomrel.

Na Bielu sobotu bývala ráno svätá omša a na nej sa už zvony rozviazali, vtedy sme už utekali do potoka umývať sa. V tento deň sa chodili triasť aj stromy, aby bolo veľa ovocia. Navečer bývalo vzkriesenie bez svätej omše a v nedeľu už boli slávnostné sväté omše. V nedeľu bol aj slávnostný obed – uvarili sa vajcia, klobáska, kto mal, tak aj šunku. Na obede sa zišla celá rodina. Najprv sa posvätilo, zjedol sa kúsok klobásy, vajce a až potom sa jedla polievka, každý sa predtým, samozrejme, pomodlil. Potom sa jedla baba.

Článok pokračuje pod video reklamou

Je veľkonočná baba pre vás jedlom, ktoré si automaticky spojíte s Veľkou nocou?

V okolí Trenčína je to tradičné jedlo doteraz. U nás sa robila vždy v sobotu. V rámci nej sa uvarí údené mäso, nakrájajú sa žemle a zaleje sa to vodou z tohto uvareného mäsa a už sa to dáva len piecť.

Ako vyzeral v minulosti Veľkonočný pondelok v Opatovej?

Ráno sa mládenci poobliekali do krojov, zobrali harmoniku a išli po dedine oblievať dievky. Nosili si vedro, a keď sa náhodou niektorá skryla, tak tú našli a namočili ju do potoka. Nosili aj korbáče, no tu nebol až tak silný zvyk šibať. Po obliatí dievky vyšla z domu mama a ponúkla im či pálené, alebo z tej veľkonočnej baby, alebo nejaký koláč, zákusky. Keď som bola dievča, už vtedy jestvovali čokoládové figúrky a okrem vajec sa dávali aj tie. O pol desiatej doobeda bývala svätá omša a všetci mládenci, ktorí chodili oblievať, išli potom do kostola. Poobede sa zišla rodina.

Bol pre región aj typický nejaký spôsob zdobenia vajec?

Varili sa v cibuľových šupkách, aby boli pekné žlté a potom sa potreli slaninou. Neskoršie začali ľudia zdobiť aj s voskom, no to bolo náročnejšie. Ale inak to boli len také obyčajné vajcia.

Čo by ste ľuďom odkázali smerom k sviatkom?

Aby si zapamätali sviatky v ich pôvodnej podobe a pokračovali v nich. Aby boli spokojní a súdržní jeden s druhým, ako voľakedy bývalá súdržná celá dedina ako jedna rodina.