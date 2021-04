24. ročník festivalu Pohoda sa presúva na rok 2022

Organizátori na júl pripravujú sériu malých festivalov Pohoda on the Ground.

7. apr 2021 o 9:55 (tn), (red)

TRENČÍN. Dvadsiaty štvrtý ročník festivalu Pohoda sa opäť presúva o rok, plná verzia festivalu tak bude v dňoch 7. – 9. júla 2022. Organizátori o tom informovali na svojej webovej stránke.

„Rozhodli sme sa na základe konzultácií s expertkami a expertmi. Je nám to ľúto, ale naše rozhodnutie považujeme za nevyhnutné a správne. Zároveň sme rozbehli prípravy na sérii malých festivalov, ktoré chceme na trenčianskom letisku urobiť už toto leto, a ktorým sme dali názov Pohoda on the Ground,“ vraví Michal Kaščák, organizátor festivalu.

Rozhodnutie o presune ročníka organizátori prijali po debatách s epidemiologičkami Zuzanou Krištúfkovou, Máriou Štefkovičovou, Alexandrou Bražinovou a s matematikom Richardom Kollárom. Potvrdili, že nevidia reálnu šancu na usporiadanie podujatia s kapacitou 30 000 ľudí počas tohto leta na Slovensku.

Všetky typy vstupeniek zakúpených na 24. ročník Pohody ostávajú v platnosti, týka sa to edície z roku 2020 i 2021. „Chceme požiadať ľudí, ktorí majú lístky na tento rok, aby si ich ponechali na rok 2022. Len vďaka podpore od našich návštevníčok a návštevníkov fungujeme ako tím doteraz, len vďaka tejto podpore bude môcť Pohoda pokračovať aj v budúcnosti. Túto podporu si veľmi vážime. Veríme, že sa situácia čoskoro zlepší, tohtoročná Pohoda on the Ground bude výnimočným stretnutím, už na jeseň sa rozbehne klubová scéna a v roku 2022 sa stretneme na Pohode v plnej sile. Nevieme sa dočkať toho, ako spolu oslávime umenie, slobodu a spolupatričnosť,“ dodáva Michal Kaščák.