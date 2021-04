Hygiena zakázala predaj zmrzliny v kornútikoch

Prevádzky môžu zmrzlinu predávať len v špeciálnych obaloch. Zákazníkom zmrzlina v kornútikoch chýba.

7. apr 2021 o 9:00 Maroš Buchel

TRENČÍN. Predavači zmrzliny minulý týždeň opäť otvorili svoje prevádzky. Aktuálne hygienické nariadenia výrobu a predaj zmrzliny povoľujú, zmrzlinári ju však nemôžu predávať v jedlých kornútikoch. Vyhláška taktiež nedovoľuje ľuďom zmrzlinu jesť na verejnosti. Prevádzky i napriek týmto obmedzeniam zaznamenali počas prvého týždňa vysoký počet zákazníkov.

Polícia kontroluje ľudí

Svoju prevádzku opäť po roku otvorila aj jedna zo zmrzlinární na Mierovom námestí. Podľa Barbory, ktorá zmrzlinu predáva, ľuďom kornútiky chýbajú.

„Hygiena nám nariadila, že nemôžeme predávať kornútiky. Zákazníci negatívne reagujú aj na nádoby, do ktorých dávame zmrzlinu. Veľa ľudí to vníma tak, že to nemá žiadnu logiku, pretože aj tak zmrzlinu konzumujú vonku,“ povedala.

Aktuálna vyhláška ale zakazuje ľuďom konzumovať pokrmy a nápoje vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch. Toto platí aj pre zmrzlinu, ktorú zvyknú zákazníci konzumovať v blízkosti prevádzok.