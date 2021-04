Nedehonestujme Maka, Weissa, či Stocha. Lepších tak skoro mať nebudeme, upozorňuje Vladimír Koník

Po dvoch zbabraných zápasoch reprezentácie na Cypre a proti Malte vydal na sociálnej sieti kritický status, s ktorým sa verejnosť stotožnila. Tréner Vladimír Koník si servítku pred ústa nedával.

5. apr 2021 o 8:27 Martin Jurčo

Po remízach na Cypre a doma proti Malte ste na sociálnej sieti napísali kritický status na tému slovenského futbalu. Čo vás k tomu viedlo?

Viacero vecí. Vidím, kde sa nachádza celá naša spoločnosť. Je chorá. Z toho sa odvíjajú aj ostatné odvetvia ako je šport, kultúra a ostatné. Náš najväčší problém je v tom, že nikdy neriešime pôvod, prečo sa veci dejú. Nájdeme si obetného baránka. Teraz po dvoch výsledkoch proti Cypru a Malte to boli hráči. Pre drvivú väčšinu pseudofanúšikov je to tréner Tarkovič. Nikto sa nezapodieva, kto aktuálny stav spôsobil.

Článok pokračuje pod video reklamou

Verejnosť nevidí do detailov. Preto ma mrzí, že kompetentní mlčia. Vždy sa snažím povedať svoj názor aj za cenu toho, že mi to robí celý život problém.

Napísali sme

Napísali sme Na sociálnej sieti dostal štipľavé odkazy. „Neodpovedal som. Sústredím sa na vlastný tím“, hovorí pokojne Pardavý Čítajte

V čom vidíte najvážnejší problém slovenského futbalu?

Na to by bolo potrebné otvoriť debatu so širšou plejádou diskutujúcich.

Zoberme si za príklad hokej. Vyhrali sme titul majstra sveta, ale okrem medaily a eufórie ľudí sme z toho nič nevyťažili. Nemám pocit, že by sa hokej nejakým spôsobom dostal na vyššiu úroveň, akú by si zaslúžil. To isté sa deje vo futbale.

Postúpili sme na majstrovstvá sveta i Európy. Nefungujeme vo futbalovom režime, ktorý by nejakým spôsobom vychádzal z toho, že sme sa niekam dostali. Jediné, čo sme z toho dokázali získať, že tu si naraz každý myslí, že by sme mali byť v každom kvalifikačnom cykle úspešní. Mali by sme postupovať, porážať alebo minimálne hrať vyrovnané zápasy s tými najsilnejšími. Klameme si a podvádzame sa.

Napísali sme

Napísali sme Rozhodne hokejové srdiečko, prorokuje vývoj série kapitán Starosta Čítajte

Aká situácia panuje v našom futbale?

Na Slovensku prevláda úspešná priemernosť. Ide o výraz nebohého psychológa pána Macáka, ktorého si veľmi vážim. Definoval, že my ako slovenský národ sme spokojný s tým, že sme v médiách známi a ľudia na nás ukazujú prstom. Mnohí ostaneme v tomto statuse a nejakým spôsobom sa nechceme posúvať ďalej.

Zaostávame z pohľadu fungovania najvyššej súťaže. Nehovoriac o tom, že amatérsky futbal je v pozícii existenčných problémov. V aktuálnej situácii ideme zneužívať dobu pandémie a sú skupiny ľudí, ktoré uvažujú o rozširovaní dorasteneckej ligy na úkor jej kvality.