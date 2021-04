Rozhodne hokejové srdiečko, prorokuje vývoj série kapitán Starosta

Trenčania zvíťazili nad Michalovcami v aktuálnej sezóne po prvý raz.

4. apr 2021 o 12:13 Martin Jurčo

MICHALOVCE Ako z rozprávky začali hokejisti Trenčína proti Michalovciam. V úvodnom stretnutí vyhrali prvú tretinu 4:0, ale ani to im nestačilo na víťazstvo. Domáci v druhej tretine vyrovnali a v poslednej strelili víťazný gól. Rozprávka sa zmenila na horor a priaznivci vojakov si na sociálnych sieťach nedávali servítku pred ústa.

Sobotňajší duel už bol o niečom inom. Vojakom pomohlo ranné stretnutie, kde sa trénerský trojuholník snažil hráčov presvedčiť o tom, aby predchádzajúci zbabraný zápas hodili za hlavu. A to sa im aj podarilo. Po víťazstve 4:2 sa vracali domov s cenným bodom.

„Samozrejme, šli sme do Michaloviec vyhrať aspoň jeden zápas, čo sa nám aj podarilo. Máme dva dni na oddych a čaká nás dvojzápas na vlastnom klzisku,“ tešil sa po záverečnom klaksóne kapitán Dukly Tomáš Starosta.

Trenčanom sa pri Šírave darilo. Gólmanovi Tomášovi Tomekovi poslali v dvoch stretnutiach osem gólových pozdravov. Po piatich prehrách sa zverencom trénera Jána Pardavého konečne podarilo proti najvýchodnejšiemu účastníkov Tipos extraligy zvíťaziť.

„Základná časť je o niečom inom ako vyraďovacia fáza. Ťažko ich porovnávať a môže sa v nej prihodiť hocičo, o čom sme sa aj presvedčili. Prvú facku sme hodili za hlavu a verím, že sme sa ponaučili a už sa nič podobné nestane,“ prízvukoval Starosta.

Oba duely rozhodovala efektivita v presilových hrách. V sobotu Trenčania využili dve, zatiaľ čo líšky ani jednu. Výraznou mierou k úspechu dopomohol aj vyrovnávajúci presný zásah Mareka Valacha na 1:1, keď si jednoručným zakončením vychutnal gólmana súpera. Predchádzalo tomu zaľahnutie puku Sujom, ktorý najskôr hlavný rozhodca odmenil dvoma minútami. Po dohovore od Starostu svoje rozhodnutie zmenil.

„Tréneri na striedačku majú k dispozícií video. Hneď vedeli, že puk protihráč zaľahol. Šiel som preto za rozhodcom, aby som ho opravil. Ak si uzná chybu, je to v pohode a odpustíme mu,“ pousmial sa obranca, ktorý je známy aj z televíznych reklám.

V závere druhého stretnutia medzi striedačkami vznikol konflikt. Najintenzívnejšie sa do neho zapojil asistent trénera Branko Radivojevič, ktorý si názory vymieňal s hlavným koučom Michaloviec Tomekom Valtonenom. Následne sa takmer pobil Marek Valach s kustódom súpera.

„To je play off. Bojuje sa o každý centimeter ľadu. Emócie budú zápasmi pribúdať. Musíme to ustáť. Radi by sme sa sem vrátili za stavu 3:1 v náš prospech. Budeme pre to robiť všetko. Veľkým faktorom bude hokejové srdiečko,“ dodal na záver Starosta.