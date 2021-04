Materské a základné školy v Myjave budú po Veľkej noci otvorené

Do tried sa vrátia škôlkari a žiaci prvého stupňa. Pri ostatných vekových kategóriách bude výchovno-vzdelávací proces zabezpečený dištančne.

1. apr 2021 o 19:22 (tn)

MYJAVA. Mesto Myjava po dohode s riaditeľmi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na základe Vyhlášky č. 152 vydanej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, ktorou sa ruší Vyhláška č. 115/2021, oznamuje zákonným zástupcom detí v materských školách a žiakov základných škôl, že obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu sa v myjavských školách po veľkonočných sviatkoch uskutoční v nasledovnom režime:

Od utorka 6. apríla 2021 bude obnovený výchovno-vzdelávací proces vo všetkých materských školách na území mesta Myjava.

Od stredy 7. apríla 2021 bude obnovený výchovno-vzdelávací proces pre žiakov prvého stupňa základných škôl a Základnej umeleckej školy Myjava.

Výnimku tvorí Základná škola na Štúrovej ulici v Myjave, ktorá obnoví výchovno-vzdelávací proces až od štvrtka 8. apríla 2021. Dôvodom tohto posunu je skutočnosť, že v stredu 7. apríla 2021 bude v škole celodenná odstávka elektrickej energie. V tento deň nebude možné zabezpečiť stravovanie žiakov a vykurovanie priestorov školy.

Všetky uvedené zariadenia budú prevádzkované v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 8. 3. 2021, a to nasledovne:

Materské školy budú otvorené pre deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu.

Prvý stupeň základných škôl bude otvorený pre žiakov zákonných zástupcov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Základná umelecká škola bude otvorená pre žiakov vo veku prvého stupňa individuálnej výučby okrem spevu a dychových nástrojov.

Pri ostatných vekových kategóriach bude výchovno-vzdelávací proces zabezpečený dištančne.

Podmienkou nástupu detí a žiakov do škôl a školských zariadení pre zákonných zástupcov naďalej zostáva:

Preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. V týždni od 5. do 11. apríla budú vzhľadom na výnimku schválenú vládou SR akceptované aj potvrdenia s negatívnym výsledkom vydané od 1. do 4. apríla, ktorých platnosť bola predĺžená do nedele 11. apríla.

Preukázanie sa dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 90 dní.

Preukázanie sa, že dotyčná osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo už viac ako 14 dní.

Zákonný zástupca je povinný k 6. 4. 2021, resp. k 7. 4. 2021 predložiť aktualizované čestné vyhlásenie, ktoré je súčasťou tohto oznamu alebo si ho zákonný zástupca stiahne z webových stránok školy. Zároveň je zákonný zástupca povinný predložiť príslušnej škole, ktorú dieťa, resp. žiak, navštevuje doklad o pretestovaní. Radnica o otvorení škôl informovala na sociálnej sieti.