Jozefa Jankecha uviedli do Siene slávy slovenského futbalu

83-ročný niekdajší hráč TTS a Jednoty Trenčín a úspešný tréner sa zaradil medzi slovenské futbalové ikony.

30. mar 2021 o 8:12 (tn, astn)

TRENČÍN. Medzi tých najlepších, ktorí hrali na Slovensku, vstúpil spoločne s Ladislavom Kunom (in memoriam), Ladislavom Pavlovičom (in memoriam), Alexandrom Horváthom, Jozefom Štibrányim, Jaroslavom Pollákom (in memoriam), Ľudovítom Cvetlerom, Vojtechom Christovom, Stanislavom Jarábkom a Jozefom Móderom i Jozef Jankech.

S veľkými futbalom začal práve pod Čákovým hradom. Rodák zo Šale prišiel do Trenčína v roku 1959. Hneď v premiérovej sezóne pomohol TTS-ke k postupu do prvej ligy. Od začiatku vynikal rýchlosťou a zakončením. Po zlúčení TTS a Odevy si vybojoval stabilné miesto v základnej jedenástke Jednoty Trenčín.

Patril k najlepším strelcom mužstva. Deviatimi presnými zásahmi pomohol pri návrate trenčianskeho futbalu medzi československú elitu v roku 1962. V životnej forme bol v nasledujúcom ročníku, keď vystúpil s Jednotou na strieborný stupienok v najvyššej súťaži. Po úvodných kolách viedol tabuľku strelcov. Prišlo však osudové zranenie chrbtice.

To ho však nezastavilo. Tréner roka 2009 je trojnásobným víťazom Slovenského pohára. Dvakrát sa tešil s Lokomotívou Košice a raz so Slovanom Bratislava. Košičanov v roku 1979 doviedol aj na vrchol v Československom pohári po víťazstve proti Baníku Ostrava. Ako hlavný tréner viedol tímy v 576 zápasoch v najvyššej československej a slovenskej súťaži.

V rokoch 1985–1987 mal na starosti olympionikov ČSSR. Tesne pred rozpadom Československa skladal so Štefanom Nadzamom výber Slovenska na turnaji v Číne. Od leta 1995 do novembra 1998 koučoval slovenské A-mužstvo v 34 zápasoch. Desať rokov pôsobil v zahraničí. Najprv na Cypre, potom v Katare, Malajzii a na Maldivách. Práve Maldivy priviedol k nečakanému víťazstvu proti Indii vo finále majstrovstiev Južnej Ázie.