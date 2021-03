FOTO: Popri cyklotrase likvidujú čierne skládky, sú ich desiatky

Z čiernych skládok vytiahli už zhruba 200 ton odpadu a to ešte ich likvidácia neskončila.

30. mar 2021 o 5:25 Erik Stopka

TRENČÍN. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) musí popri výstavbe cyklotrás riešiť okrem iného i problém s množstvom čiernych skládok odpadu. Nelegálne skládky pri už postavených úsekoch cyklotrás prekážajú ich plynulej údržbe.

Tie, ktoré zasahujú do telesa cyklochodníkov, odstraňuje župa, o likvidáciu zvyšných častí by sa mali postarať samosprávy, do ktorých katastrálnych území spadajú. Tie však na to nemusia mať techniku ani financie.

Odstránili už zhruba 200 ton odpadu

Na problém čiernych skládok v okolí úseku Vážskej cyklomagistrály medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom upozorňovala župa jednotlivé obce už v minulosti.

Podľa krajskej samosprávy sa tu množstvo odpadu hromadí už roky a jeho likvidácia je komplikovaná z pohľadu legislatívy a pre malé obce hlavne z pohľadu vysokých nákladov.

Podľa hovorkyne Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenky Kukučkovej župa doposiaľ zlikvidovala do desať menších skládok a jednu väčšiu, v katastri obce Melčice-Lieskové.

„Odvezených bolo asi 200 ton odpadu. Náklady na jeho likvidáciu predstavujú