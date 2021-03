Okres Trenčín sa vráti do bordovej, ak cez sviatky vynecháme návštevu rodiny, hovorí hygienička

Šéfka regionálnej hygieny Ľudmila Bučková v rozhovore o tom, ako a kedy by sa Trenčiansky okres mohol po dlhých týždňoch dostať von z kritickej čiernej farby na covid automate.

29. mar 2021 o 12:35 Maroš Buchel

Podľa COVID automatu je od začiatku tohto týždňa väčšina okresov Trenčianskeho kraja v bordovej farbe. Okresu Trenčín sa dlhodobo nedarí dostať z čiernej farby. Zmenu môže priniesť len prísnejšie dodržiavanie hygienických opatrení počas veľkonočných sviatkov.

Podľa Ľudmily Bučkovej, riaditeľky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne, sú najväčším problémom arogantní ľudia, ktorí vedome opatreniami pohŕdajú. Viacej o aktuálnej pandemickej situácii v Trenčianskom kraji prezradila v rozhovore.

Ako hodnotíte momentálnu pandemickú situáciu v kraji?

Posledné dva decembrové týždne sme v prevažnej časti Trenčianskeho kraja zaznamenali výrazný nárast počtu prípadov pozitívnych na koronavírus.

V prvom januárovom týždni 2021 nastal mierny pokles a opäť od druhého týždňa začínal rásť počet pozitívnych.

V rozhovore sa okrem iného dozviete Aká je aktuálna pandemická situácia v kraji? Prečo je podľa COVID automatu okres Trenčín stále v čiernej farbe? Čo musíme spraviť, aby sa Trenčiansky okres dostal do bordovej farby? Ako regionálna hygienička hodnotí dodržiavanie opatrení? Ako by sme sa mali správať počas veľkej noci, aby klesol počet pozitívnych prípadov?

V súčasnosti zaznamenávame výrazný pokles prípadov v okresoch Partizánske, Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Púchov a Považská Bystrica. Tie čísla sú stále vysoké. Ak porovnáme váženú chorobnosť za Slovensko, ktorá predstavuje 1199 prípadov na 100 000 obyvateľov, tak pod toto číslo v Trenčianskom kraji spadajú z deväť okresov len tri, a to Partizánske, Prievidza a Bánovce nad Bebravou.

V okrese Ilava máme najvyššiu 14-dennú váženú incidenciu, 2664 prípadov na 100 000 obyvateľov.

V rámci dozorovaného územia máme takmer v každej výrobnej prevádzke zaznamenané minimálne ojedinelé prípady ochorení, v podstatnej časti sú to lokálne epidémie s počtom prípadov až do 15 percent pozitivity, v malých spoločnostiach do 30 percent pozitívnych prípadov. Z dôvodov vydaných sprísnených opatrení sme očakávali väčší pokles prípadov ochorenia.