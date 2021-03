Dubničania vyzbierali 40 ton objemného odpadu

Dubničania sa počas šesť týždňov trvajúceho zberu objemného odpadu zbavili viac ako 40 ton nepotrebných vecí.

28. mar 2021 o 16:01 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Dubničania sa počas šesť týždňov trvajúceho zberu objemného odpadu zbavili viac ako 40 ton nepotrebných vecí. Ako informovala Gabriela Záhorcová z Technických služieb mesta (TSM), zo stojísk objemného odpadu pracovníci TSM odvážali najčastejšie sedacie súpravy, koberce či matrace.



„Do tohto množstva nepočítame práčky, televízory či drobný elektroodpad, ktorý občania k nádobám na komunálny odpad vykladali. Radi by sme pripomenuli, že drobný elektroodpad je možné vhadzovať do červených nádob určených na tento účel, veľký elektroodpad môžu obyvatelia mesta bezplatne priviezť na zberný dvor, prípadne využiť službu mimoriadneho zberu veľkého elektroodpadu zo sídlisk, ktorú mesto pravidelne ponúka," upozornila Záhorcová.

Zber objemného odpadu v Dubnici nad Váhom trval od 8. februára do pondelka 22. marca a občania mali možnosť zbaviť sa ho bez nutnosti návštevy zberného dvora. Podľa Záhorcovej pracovníci TSM z celkového množstva vyzbieraného objemného odpadu dokázali zrecyklovať približne 20 ton odpadu. Bolo to predovšetkým, drevo, železo, no svoje zastúpenie mali aj plasty.