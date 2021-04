Pretekár oživil Ayrtona Sennu i Štúra

Novomestský automobilový pretekár Jaro Hašák prišiel na chuť výtvarnému umeniu už pred niekoľkými rokmi. Stal sa prvým pretekárom, ktorý mal v roku 2019 na Slovensku samostatnú výstavu obrazov.

3. apr 2021 o 7:33 Martin Šimovec

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Po zvládnutí farieb, štetcov a ceruziek sa zamiloval do modernej výtvarnej techniky airbrush, ktorá ho v poslednom období fascinuje. Vďaka airbrushovým pištoliam naplnených farbou, oživil na svojich podmanivých obrazoch aj slávneho pretekára formuly 1 Ayrtona Sennu (1960 – 1994) či slovenského literárneho barda a národovca Ľudovíta Štúra (1815 – 1856).

Ako ste sa dostali k výtvarnej technike airbrush?

Videl som niekoľko obrazov vytvorených touto technikou. Moje vnútro sa s pohľadom na túto výtvarnú techniku stotožnilo. Ale spočiatku som to nevyhľadával. Po jemnom náznaku k tejto technike však prišlo intenzívne volanie. Zavolal ma kamarát a ukázal mi technológiu nánosu farieb pri vzniku takýchto obrazov. Maľoval na karavan.

Presvedčil ma, aby som sa do tejto výtvarnej techniky pustil aj ja. Poznal moju predchádzajúcu tvorbu, má dokonca odo mňa aj obraz s Michaelom Schumacherom, slávnym pretekárom formuly 1. Cítil, že by som to mal skúsiť aj s airbrushom a pištoľkami naplnenými farbami.

Skúste čitateľom priblížiť aspoň v skratke airbrushovú techniku.

Pravdepodobne väčšina ľudí videla, ako sa lakuje alebo strieka auto. Pracovník používa pri tom pištoľ so stlačeným vzduchom, je tam zásobník s farbou. Vďaka vzduchu sa farba rozptýli na mikročastice, ktoré sa nanášajú na povrch. Aibrush je v podstate to isté. Len sa používajú umelecké farby. Tie sú riediteľné vodou, prípadne sa riedia chemikáliami. Pištoľky sú ale miniatúrne. Tak, ako keby ste držali v ruke pero.