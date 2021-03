Lamperov otec sa mi vyhrážal, tvrdí Hartmann. Ten to popiera

Stredajší hokejový zápas medzi Trenčínom a Banskou Bystricou priniesol iba štyri dvojminútové tresty. Vášne, ktoré vzplanuli po ňom, sú však oveľa väčšie.

25. mar 2021 o 21:13 Martin Jurčo

TRENČÍN. Úvodný duel predkola play off hokejovej Tipos extraligy medzi trenčianskou Duklou a baranmi z Banskej Bystrice sa stal korisťou domáceho celku (4:3 po samostatných nájazdoch).

Stretnutie atribúty vyraďovacieho zápasu. Počas 80 minút bolo k videniu viacero tvrdých zákrokov, čomu napomohlo aj benevolentné posudzovanie súbojov zo strany hlavných rozhodcov.

Napísali sme

Napísali sme Účasť v prvej šestke nie je najpodstatnejšia, hovorí pred koncom základnej časti Pardavý Čítajte

Vášne vzplanuli po záverečnom hvizde. Hosťujúcej strane sa nepáčilo, že zákrok Kruisa Reddicka na Mareka Slobodu z piatej minúty zostal nepotrestaný. Mladý Banskobystričan skončil v nemocnici, kde sa podrobil operácií. Kanadský útočník na štvrtkový duel nenastúpil, pretože mu Disciplinárna komisia SZĽH pozastavila činnosť.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Marekovi Slobodovi želáme skoré uzdravenie. Hokej je kontaktný šport. Ako súboj dopadol, nás mrzí. Zo strany Kruisa Reddicka určite nešlo o úmysel. V aktuálnej sezóne má päť dvojminútových trestov a nemá ani fyzické parametre na to, aby bol zlým mužom. Šlo o nešťastnú náhodu, povedal na úvod manažér Dukly Trenčín Eduard Hartmann.

55-ročného bývalého brankára dnes ráno kontaktovali rodinní príslušníci Patrika Lampera, ktorý do dnešného zápasu nenastúpil. Najskôr strýko a následne aj otec.

„Pred ôsmou ráno mi zvonil telefón. Pán sa predstavil ako strýko Patrika Lampera. Rozprávali sme sa asi štyri minúty. Bol slušný, konštruktívne sme debatovali o hokeji. Spomínal, že jeho synovec bol už niekoľkokrát zranený, a že hráme tvrdo. Vraj, aby som hráčom dohovoril. Moje postavenie v klube nie je o tom, aby som chodil do kabíny a niečo podobné s chlapcami riešil. Nemôžem predsa povedať: Lampera nefaulujte,“ opisoval ranný telefonát.

O pár minút mu zvonil telefón znova. Tento raz sa v telefóne predstavil Lamperov otec Vladimír.

„Prečo ho faulujeme, Patrikova mama vraj skolabovala. Za to, že rozhodcovia neposúdia zákrok ako faul, ja nemôžem. Znova sa začali reči o tom, aby som hráčom dohovoril. Následne sa mi začal vyhrážať, že potom, keď sa mu niečo stane, tak uvidím. Nemal som chuť sa s ním viac rozprávať a zložil som telefón,“ poznamenal rozrušene Hartmann.

Lamper obvinenia odmieta Ozvali sme sa aj Vladimírovi Lamperovi, ktorý na vec povedal svoj názor. „Nevyhrážal som sa nikomu. Pána Hartmanna som poprosil, aby dohovoril svojim hráčom. Tu nejde už iba o zdravie, ale o život. Rozhodcovia môžu za to, že zákrok neodpískali. Manažér a klub ako taký majú možnosť ukočírovať v hokejistoch prehnané emócie a tvrdosť. Nechcem protežovať môjho syna, ide o každého jedného hráča bez rozdielu.“

Skúseného funkcionára v priebehu dňa následne podráždilo vyjadrenie Vladimíra Lampera pre web mybystrica.sme.sk, kde zákrok na svojho syna prirovnával k nešťastnej smrti Luďka Čajku zo začiatku 90. rokov minulého storočia.

„Poukazovať na Luďka je pre mňa tvrdý hyenizmus. Dobre si na to pamätám. Hneď nasledujúci zápas sme v Košiciach hrali my. Poviem otvorene, že sa nehanbí porovnávať smrť mladého človeka so zákrokom Okuliara. Toto sa ma dotklo. Za klub zvažujeme podať trestné oznámenie,“ neskrýval emócie Hartmann

Trenčania verejnosť konforntovala pred týždňom za to, že podali námietku na nedodržanie pravidla o počte mládežníckych hráčov tímu z Michaloviec. Tri body od zeleného stola nechceli. Ich úmyslom bolo poukázať, že pravidlá nie sú nastavené jasne.

„Ani sme sa neodvolávali. Body získavame na ľade,“ dodal na záver Hartmann.