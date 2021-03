Mestská a krajská samospráva sa dohodli na zámene majetku, radnica chce stavať byty pre mladé rodiny

Po takmer šestnástich rokoch sa Trenčianskemu samosprávnemu kraju podarilo zbaviť prebytočného nehnuteľného majetku v Bánovciach nad Bebravou.

24. mar 2021 o 10:54 SITA

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Tunajšia samospráva prejavila záujem o budovy v areáli bývalého Stredného odborného učilišťa (SOU) odevného v hodnote takmer milión eur, aby pripravila projekt výstavby bytov pre mladé rodiny. Ako protihodnotu v rámci zámeny ponúkla radnica pozemky pod gymnaziálnym ihriskom a pod cestami v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja.

So zámenou už vyslovilo súhlas zastupiteľstvo kraja na svojom tohtotýždňovom zasadnutí. Kým hodnota stavieb a pozemkov v areáli bývalého SOU odevného dosahuje podľa znaleckého posudku 957 398 eur, hodnota bezmála 40-tisíc metrov štvorcových pozemkov prevažne pod cestami III. triedy bola vyčíslená na 794 838 eur.

Podľa schváleného návrhu na prevod majetku zaplatí bánovská radnica z rozdielu medzi hodnotami majetku TSK čiastku 30-tisíc eur. Zvyšných viac ako 132-tisíc sa zaviazala investovať do rekonštrukcie striech nadobudnutých budov, ktoré sú v havarijnom stave, pričom urobiť by tak mala do 31. decembra 2022.