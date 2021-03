Už od stredy čaká na Trenčín, Košice, Nové Zámky a Banskú Bystricu predkolo play-off

Najúspešnejším tímom základnej časti vo využívaní presilových hier bola Dukla Trenčín.

22. mar 2021 o 15:27 SITA

TRENČÍN. Už pred nedeľou bolo známe, ktoré tímy sa prebojovali priamo do štvrťfinále play-off najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Až záverečné 50. kolo

Tipos extraligy 2020/2021 však rozhodlo o zložení jednotlivých dvojíc predkola aj dvoch známych štvrťfinálových sérií. V nedeľu sa skončila sezóna pre dvoch účastníkov extraligy - jedenásty Miškovec aj dvanásty Liptovský Mikuláš.



Od piatka istí víťazi základnej časti Zvolenčania, aj druhý tím tabuľky HK Dukla Ingema Michalovce, si na svojich súperov budú musieť počkať. Vzídu z predkola. To sa začne už v stredu 24. marca a v sérii na tri víťazstvá budú proti

sebe bojovať Trenčín s Banskou Bystricou a Košice s Novými Zámkami. Zostávajúci dvaja štvrťfinalisti budú známi najskôr v sobotu 27. marca, najneskôr v utorok 30. marca.



Už teraz je jasné, že o postup do semifinále budú bojovať Slovan Bratislava s Nitrou a Poprad s Detvou. Obe tieto série hrané na štyri víťazstvá sa začnú v stredu 31. marca. Štvrťfinálové série s účasťou Zvolena a Michaloviec sú na

programe od piatka 2. apríla. Semifinále play-off príde na rad od piatka 16. apríla a finále od nedele 2. mája. Tohtosezónny šampión bude známy najskôr 7. mája a najneskôr 13. mája.



Najproduktívnejším hráčom základnej časti extraligy sa stal so 69 bodmi útočník Marcel Haščák z Popradu, ktorý zaznamenal 38 gólov a 31 asistencií. O 13 bodov menej nazbierali jeho spoluhráč Patrik Svitana (20+36) a útočník

Košíc Michal Chovan (12+44). Najproduktívnejším obrancom ZČ

sa stal Carl Ackered z Dukly Trenčín, ktorý k 17 gólom

pridal aj 35 asistencií.



Medzi brankármi v úspešnosti zásahov dominoval Tyler Parks zo Slovana Bratislava, ktorý v 24 zápasoch zneškodnil 93,97 percenta všetkých striel, ktoré smerovali na jeho bránku. S úspešnosťou 92,86 percenta nasledoval Tomas Sholl, ktorý za Detvu absolvoval 22 súbojov a už chytá v zámorí v AHL. Tretí

v tejto štatistike skončil Tomáš Tomek z Michaloviec, ktorý

zasiahol až do 43 súbojov Dukly a mal úpešnosť 92,82

percenta.



Najúspešnejším tímom základnej časti vo využívaní presilových hier bola Dukla Trenčín (23,18 percenta) pred Nitrou (22,91) a Zvolenom (21,98), v oslabeniach sa najviac darilo Slovanu Bratislava (88,19 percenta) pred Trenčínom

(87,60) a Nitrou (86,96). Najmenej trestaní v základnej časti boli hokejisti Nových Zámkov (572 trestných minút) pred Michalovcami (602) a Popradom (630), najhoršie na tom bola Detva (919) pred Košicami (886) a Slovanom Bratislava

(860).



V celej základnej časti sa hráči 15-krát prezentovali hetrikom, z toho dvakrát šlo o viac ako trojgólový zápis - v 41. kole Košičan Pavel Klhúfek strelil Liptovskému Mikulášu až päť gólov a v 13. kole Hunter Drew z Banskej Bystrice

skóroval štyrikrát proti Michalovciam.