Osud železničnej stanice v Trenčianskych Tepliciach zostáva nejasný

Od výstavby tejto národnej kultúrnej pamiatky ubehlo 80 rokov.

27. mar 2021 o 5:30 Erik Stopka

(Zdroj: archív my)

TRENČIANSKE TEPLICE. Funkcionalistická budova železničnej stanice v Trenčianskych Tepliciach tento rok oslavuje 80. výročie od výstavby. Okrúhlych osláv sa však v zrekonštruovanom stave nedočká, i keď sa o nutnej komplexnej oprave hovorí dlhé roky.

Aktuálne do rokovaní medzi mestom a majiteľom – Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) vstúpila pandémia. Samospráva avizuje, že má o budovu v širšom centre mesta záujem.

Rokovať by mali aj s ministerstvom dopravy

Železnice Slovenskej republiky do národnej kultúrnej pamiatky – budovy stanice v kúpeľnom mestečku investovalo naposledy väčšiu sumu – viac ako 20-tisíc eur pred tromi rokmi. Spravili tak po havárii na vodovodných rozvodoch, kde došlo k zatečeniu a poškodeniu interiéru a zároveň aj k znefunkčneniu elektrických rozvodov.

Prístup železníc k stanici považoval predchádzajúci primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty za absurdný. Kritizoval najmä to, že majiteľ investuje len do opráv havarijného stavu pamiatky a jej zakonzervovania, no chátranie tým nezastaví.

Samospráva chcela budovu odkúpiť, ŽSR ju podľa jeho slov z roku 2018 chceli odpredať za cenu pre mesto neschodnú. Prevádzku stanice ukončili v roku 2011, spolu s pravidelnou prevádzkou električky z Trenčianskej Teplej. Nepredávajú sa tu lístky, nefungujú toalety a cez zimu sa vnútri nekúri. Pamiatka tak každým rokom viac chradne.