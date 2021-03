Vyšlo nové číslo MY Trenčianskych novín. Tento týždeň aj so štvorstranovým pohľadom do minulosti obcí v regióne

Regionálne noviny nájdete na každej pošte, v PNS-ke, obchodných a nákupných centrách, hypermarketoch, supermarketoch i u drobných predajcov.

22. mar 2021 o 9:27 Erik Stopka

Aktuálne číslo prináša:
- Mesto chce zrekonštruovať Zimný štadión Pavla Demitru. Koľko by opravy mali stáť a v akom prípade sa odštartujú?
- V Trenčíne cez víkend otvorili prvé krajské veľkokapacitné očkovacie centrum. Aká bola jeho kapacita a akou vakcínou očkovali?
- Železničná stanica v Trenčianskych Tepliciach tento rok oslavuje pomyselné 80. narodeniny, avšak v neutešenom stave. Dočká sa táto národná kultúrna pamiatka komplexnej rekonštrukcie?
- Proti výstavbe bytov v lesíku v Myjave je ministerstvo, zmení to niečo na snahe mesta tu postaviť byty pre zdravotníkov?
- Lavríková sa s Nesbom stretla aj osobne. Prečítajte si rozhovor s touto knižnou prekladateľkou.
- Matúš Čák Trenčiansky zomrel pred 700 rokmi. Čo by sa po dvesto rokoch mohlo aspoň na čas prinavrátiť zraku Trenčanov?
- Aj tento týždeň si jeden z redaktorov novín MY vyskúšal inú profesiu, akú bežne vykonáva. Začítajte sa do toho, aké je byť primátorom mesta a súťažte aj tento týždeň v súvisiacej súťaže o 1 000 eur!
- V MY Trenčianskych novinách nechýba ani pravidelná súťaž o knihu v krížovke, kompletný TV program, či rozhovory so zaujímavými športovými osobnosťami regiónu.