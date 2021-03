Matúš Čák Trenčiansky zomrel pred 700 rokmi

Trenčianske múzeum by chcelo vystaviť v Trenčíne hermu. Tá by sa do mesta vrátila po viac ako dvoch storočiach.

24. mar 2021 o 5:05 Erik Stopka

