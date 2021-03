Bánovce nad Bebravou od pondelka opäť otvárajú školy a škôlky

Žiaci môžu do vzdelávacích zariadení nastúpiť len v prípade, že obaja rodičia majú negatívny výsledok testu.

19. mar 2021 o 14:56 Maroš Buchel

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Deti v okrese Bánovce nad Bebravou sa od pondelka môžu opäť vrátiť do škôl. Svoje brány znovu otvorí prvý stupeň základných škôl a materské školy. Žiaci môžu do vzdelávacích zariadení nastúpiť len v prípade, že obaja rodičia majú negatívny výsledok testu.

Situácia sa zlepšuje

Okres Bánovce nad Bebravou je od budúceho týždňa v bordovej farbe na covid automate. Priaznivý vývoj pandemickej situácie sledovala radnica okresného mesta už niekoľko týždňov.

„Situácia sa sústavne zlepšuje, čísla už minulý týždeň ukazovali, že by sme sa mohli dostať do bordovej farby. Skomplikovala nám to len situácia v domove sociálnych služieb, ktorý patrí vyššiemu územnému celku, kde sme mali pomerne veľa chorých klientov aj zamestnancov,“ informoval Vladimír Vranka, prednosta mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou.

Výrazný pokles počtu prípadov zaznamenali v celom okrese.

„V okrese bola 14-denná incidencia 1411 prípadov na 100 000 obyvateľov. Pred týždňom to bolo 2059 prípadov,“ povedala Ľudmila Bučková, riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

Školy sa mesto rozhodlo otvoriť po zasadnutí krízového štábu, ktoré sa uskutočnilo v piatok. Okrem samotných školských zariadení sa znovu otvoria aj školské stravovacie zariadenia.

„Otvárame od pondelka prvý stupeň základných škôl, vrátane školských jedální a školských klubov detí,“ povedal prednosta.

Otvoria sa len školy

Napriek tomu, že sa situácia v meste výrazne zlepšila, okrem otvorenia škôl sa žiadne ďalšie opatrenia uvoľňovať nebudú.

„Treba povedať, že situácia nie je uspokojivá a preto okrem škôl nebudú v okrese žiadne uvoľňovania z nastavených opatrení. Otvorené podľa covid automatu by mali byť materské školy a prvé štyri ročníky základných škôl,“ povedala Bučková.

Taktiež dodala, že školské zariadenia sa otvárajú prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Prednosta Bánoviec ale informoval, že materské školy otvárajú pre všetky deti.

„V plnom rozsahu a bez obmedzení otvárame aj materské školy, s tým, že základná umelecká škola a centrum voľného času pokračujú v dištančnej výuke,“ povedal Vranka.

Rodičia, ktorí sa rozhodnú, že ich deti do školy nenastúpia, strácajú nárok na ošetrovné.

„Vzhľadom na to, že otvárame školy v plnom rozsahu, je na rodičoch ako zvážia pandemickú situáciu. Nemusia samozrejme dať deti do školských zariadení, ale potom strácajú nárok na ošetrovné,“ dodal.

Preukázať sa musia obaja rodičia

Do školy môžu prísť deti len v prípade, že obaja rodičia majú negatívny výsledok testu, alebo doklad o očkovaní. Ten je platný až 14 dní po podaní druhej dávky vakcíny. Rodičia sa môžu preukázať aj dokladom o prekonaní ochorenia.

„Vychádzame z covid automatu ministerstva školstva a taktiež aj celoštátneho. To znamená, že rodičia sa budú musieť preukazovať negatívnym testom, respektíve čestným vyhlásením,“ povedal Vranka.

Túto informáciu potvrdila aj regionálna hygienička.

„Z epidemiologického hľadiska nie je správne, keď uvedeným dokladom disponuje len jeden z rodičov alebo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti, preto odporúčame požadovať potvrdenia od oboch rodičov,“ informovala Bučková.

Musia dodržiavať nariadenia

Žiaci musia v škole i naďalej dodržiavať všetky doterajšie hygienické nariadenia, ako nosenie rúšok a umývanie rúk. Respirátory musia povinne nosiť iba pedagógovia a ostatní zamestnanci školy.

„Dodržiavanie odstupov v triede je ťažko realizovateľné, ale treba dodržiavať odstupy od iných osôb, detí a tak minimalizovať kontakty. Verím, že väčšina z nás si uvedomuje, že nosenie rúška alebo teraz respirátora je dôležitý preventívny krok,“ povedala regionálna hygienička.

Odstupy musia zamestnanci a žiaci dodržiavať aj pri konzumácii jedla a pití nápojov. Deti, ktoré navštevujú materské školy nie sú povinné nosiť prekrytie horných dýchacích ciest. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne to však napriek tomu odporúča.

Podľa regionálnej hygieničky je rovnako dôležité, aby personál školy učebne dôkladne vetral.

„Krátke a časté vetranie neznižuje teplotu v miestnosti. Nevyhnutné je zaviesť intenzívne vetranie počas prestávok,“ povedala Bučková. Rodičia by taktiež mali dbať na to, aby deti zo školy išli rovno domov.

„Aj deti si musia uvedomiť, že potulovanie sa po meste, vzájomné kontakty, môžu ohroziť ich, ale najmä rodičov a starých rodičov, s ktorými žijú. Tak ako majú športovci bublinu, vytvorme si pomyslené bubliny aj v školách,“ dodala.

Rodičia hodnotia opätovné otvorenie škôl pozitívne.

„Je to najlepšia správa za posledné dni,“ povedala Andrea. Rovnaký názor má aj Patrícia, ktorá má doma dve deti, ktoré navštevujú materskú školu.

„Konečne, deti sa už tiež veľmi tešia. Doma im už bolo dlho,“ napísala.

Niektorí rodičia by privítali, aby sa do škôl mohli vrátiť aj žiaci druhého stupňa.

„Mladší syn do školy pôjde. Moc mi to ale nepomôže, do práce sa nemôžem vrátiť aj tak, keďže môj starší syn musí zostať doma,“ povedala Martina.