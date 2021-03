Trenčianske školy a škôlky sa neotvoria ani na budúci týždeň

Vyhláška o zákaze prezenčného vyučovania platí pre okresy Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.

19. mar 2021 o 9:08 SITA

TRENČÍN. Štvrtý týždeň v rade zostanú zatvorené základné a materské školy v Trenčíne. Od 22. marca nadobudne platnosť nová vyhláška o zákaze prevádzky škôl a školských zariadení, ktorú vydal regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) pre okresy Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.

Neprehliadnite

Neprehliadnite V trenčianskej nemocnici leží 150 pacientov s ochorením COVID-19 Čítajte

"Okres Trenčín zostáva vo štvrtom stupni varovania COVID automatu. Chorobnosť síce mierne poklesla, no na otváranie škôl a školských zariadení to ešte určite nie je," poznamenala na rokovaní mestského krízového štábu riaditeľka RÚVZ Trenčín Ľudmila Bučková. "Ak v štatistike nemáme zaznamenaný zvýšený počet pozitívnych prípadov na koronavírus, neznamená to, že nemáme ochorenia u detí. U nich prebieha často ako ľahké respiračné ochorenie a veľmi často sa rodičia či starí rodičia nakazia práve od detí, len o tom nevedia," dodala Bučková.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zaujalo nás

Zaujalo nás Väzni budú s upratovaním Dubnice nad Váhom pomáhať po celý rok Čítajte

Predmetnou vyhláškou RÚVZ zakazuje zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení prevádzkovať prezenčné vyučovanie vrátane detských jaslí. Výnimku dostali zariadenia poskytujúce starostlivosť o deti zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov spadajúcich pod systém základných záchranných zložiek. V Trenčíne takúto starostlivosť poskytujú Materská škola Legionárska a školský klub detí Základnej školy Dlhé Hony.