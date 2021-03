Piaty zápas proti Košiciam? Hráči si prehru nepripúšťali, hovorí kouč Pipa

Kopaničiari si plnia volejbalové sny. Mladý tím trénera Martina Pipu sa prebojoval do finále, keď si v dramatickej sérií poradil s Košicami. Teraz myjavský Spartak pomýšľa aj na métu najvyššiu – majstrovskú.

18. mar 2021 o 15:31 Martin Jurčo

Myjava postupom do finále dosiahla historický úspech. Vy na to dohliadate z lavičky. Aké pocity vo vás rezonujú?

V šatni som chlapcom hovoril o tom, že píšeme históriu. Náš tíme je mladý. Pôvodný plán znel, aby sme sa do štyroch či piatich sezón prebojovali do finále. Troška sme predbehli samých seba. Som prekvapený ako dobre fungujeme. V kabíne cítiť veľkú chuť po víťazstve a zlepšovaní sa, z čoho mám obrovskú radosť.

Čo je základom úspechu Spartaka?

Rád by som povedal, že tvrdá práca. Ešte viac sa mi však javí vôľa. Tí chlapci sú veľmi ambiciózni. Máme mladý kolektív, ktorý sa zlepšuje expresne rýchlo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Poctivá práca s mládežou, ktorá sa v klube robí dlhodobo, prináša ovocie.

Angažovali sme skúseného blokára Mareka Ludhu, ktorý nás posunul ďalej.

Napísali sme

Napísali sme VII. LIGA SEVER B: Kto sa najviac háda s rozhodcami, kto je najväčší brusič, či láme ženské srdcia? Čítajte

Je na kopaniciach záujem mládeže o volejbal?

Rád by som povedal, že áno. Mladí ľudia vo všeobecnosti nemajú taký záujem o šport ako v minulosti. Vrcholový šport bolí.

Deti majú veľké množstvo možností, čomu sa môžu venovať. Ale som rád, že napriek tomu všetkému je v klubových štruktúrach fungujú mladí chlapci a dievčatá. Tých najlepších sa snažíme vytiahnuť a posúvať ich v kariérach ďalej.

Napísali sme

Napísali sme VII. LIGA SEVER A: Kto sa najviac háda s rozhodcami, kto je najväčší brusič, či láme ženské srdcia? Čítajte

Pandemická situácia nedovolí divákom prísť do haly a užívať si úspechy s vami. Bol by v meste volejbalový ošiaľ po postupe do finále?

Ľudia na tribúnach chýbajú. Osobne som rád, že vôbec môžeme robiť to, čo nás baví. A to hovorím aj hráčom. Buďme radi, že nemáme stopnutú súťaž a aspoň na diaľku môžeme našim priaznivcom robiť radosť. Hrajme dobre aj pre nich.

Je za aktuálnej situácie, kedy sú tribúny prázdne, domáce prostredie výhodou?