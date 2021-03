Agresívna huba ničí stromy v lesoparku Brezina

Čiašočka jaseňová, huba importovaná do Európy z Ázie, vo veľkom meradle napadla stromy rastúce v lesoparku Brezina. Odhaduje sa, že až 80 percent jaseňov budú musieť spíliť.

18. mar 2021 o 5:50 Erik Stopka

TRENČÍN. V lesoparku Brezina pokračuje aj tento rok masívny výrub stromov. Dôvodom je odumieranie jaseňov, ktoré napáda huba čiašočka jaseňová a v druhej vlne aj lykokaz jaseňový.

Kým vlani sa agresívna huba podpísala pod nutný výrub 500 kubíkov jaseňa, tento rok avizuje lesný hospodár a správca Breziny Ivan Jančička spracovanie rovnakého objemu tohto listnatého stromu.

Boj proti škodcom je na Brezine pre jej polohu chemickými spôsobmi nemožný.

Zle sú na tom aj jasene v časti Breziny nad výstaviskom, kde už teraz uvažujú nad náhradnou výsadbou odolnejších stromov.

Boj s ochorením sa zdá byť prehratý

Hubovité ochorenie a hmyz sa do lesoparku dostali pred niekoľkými rokmi. Kým v roku 2018 tu vyťažili v rámci sanitárnej ťažby 350 kubíkov dreva, v roku 2019 to bolo už vyše 400 a v roku uplynulom 500. Ďalších 500 kubíkov dreva spília v tomto roku.

„Hlavnou príčinou je odumieranie jaseňov a to nielen v Trenčíne, ale v celom širokom okolí. Najviac je to viditeľné v lesoparku Brezina, kde je aj najvyššia návštevnosť. Stromy musíme vyrubovať, i keď neradi, no prvoradá je bezpečnosť návštevníkov,“ načrtol problém Ivan Jančička.

Ako ilustruje, po napadnutí jaseňa agresívnou hubou sa stáva, že naoko zdravé