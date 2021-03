Účasť v prvej šestke nie je najpodstatnejšia, hovorí pred koncom základnej časti Pardavý

Po prehre v Banskej Bystrici (3:6) Trenčania hromžili na rozhodcov. Pred dvoma poslednými zápasmi základnej časti nemajú situáciu v otázke šiesteho miesta iba vo svojich rukách, keďže na Detvu strácajú bod. Rozprávali sme sa s trénerom Dukly Jánom Pardavým.

16. mar 2021 o 19:47 Martin Jurčo

Od zápasu proti Banskej Bystrici už ubehli dva dni. Ako sa s odstupom času pozeráte na prehraný zápas?

Rovnako ako po záverečnom klaksóne. Stretnutie rozhodol vysoký pomer vylúčených. Treba si priznať, že barani boli o niečo lepšie pripravení na zápas. Bolo na nich vidieť, že v ich prípade nie je až také rozhodujúce, či skončia deviati alebo desiati. Nehrajú o prvú šestku, čo nám troška zväzovalo ruky.

Začiatok stretnutia patril Bystričanom. Boli rýchlejší a dôraznejší. My sme mali dobrý úsek hry, keď sme stav otáčali z 0:2 na 3:2. Rozhodujúca časť stretnutia sa odohrala pri vyrovnaní na 3:3. Verili sme, že zápas zvládneme aj výsledkovo, no prišiel zbytočný gól v oslabení na 3:4 a všetko sa začalo rúcať. Potom nasledovalo veľa vylúčení a vývoj duelu bol až príliš chaotický. Keď už bolo 3:6, zápas bol rozhodnutý. Dva góly sme inkasovali v oslabení a nemali silu na zvrat.

Po zápase ste pri otázkach novinárov hovorili aj o zlých výkonoch rozhodcov. Čo vás ťaží?

Nerád by som sa príliš sťažoval. Už sa nám stalo, že sme niekoho skritizovali a on nám to v nasledujúcom zápase vrátil. Neviem, či je dobrá cesta ich kritizovať, pretože ich výkony nedokážeme ovplyvniť.

Niekto však musí analyzovať zápasy, poukazovať na ich chyby a začať ich aj trestať. Našou prácou to však nie je. Nie som určite spokojný s tým, čo predvádzajú. Rozhodnutia niektorých pánov v pruhovanom nás už stálo veľa bodov. Prišli po nich aj ospravedlnenia, ale body to nevráti.

AJ TOTO SA V ČLÁNKU DOČÍTATE Ako vníma tréner Ján Pardavý arbitrov v Tipos extralige Akým spôsobom sa snaží vplývať na mužstvo Aká je nálada v kabíne Čo si myslí o výkonoch Carla Ackereda, ktorý je síce gólový, ale v defenzívnej činnosti nepodáva ideálne výkony Ako sa pozerá na výkonnosť zahraničných hráčov Aký je predpoklad návratu zranených hráčov do zápasového zaťaženia​​​​​​

Ak však budete iba ticho, nič sa nezmení.