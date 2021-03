VIDEO: Rýchlikom zo Žiliny do Bratislavy za necelé štyri minúty

Rušňovodič Stanislav Šagáth natočil unikátne video. Vďaka nemu sa dostanete „bežným“ rýchlikom zo Žiliny do Bratislavy za tri a pol minúty. Z Trenčianskej Teplej do Trenčína za desať sekúnd a z Trenčína do Nového Mesta nad Váhom za dvadsať sekúnd.

20. mar 2021 o 6:15 Martin Šimovec

Trenčiansky hrad poteší oko každého cestujúceho počas jazdy. (Zdroj: Stanislav Šagáth)