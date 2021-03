FOTO: Na evanjelickom cintoríne umiestnili sove búdku

Priamo na území Trenčína s priľahlými lesmi hniezdi zhruba 13 až 15 párov sovy obyčajnej.

14. mar 2021 o 11:10 Maroš Buchel

TRENČÍN. V rámci starostlivosti o verejnú zeleň vypracovalo vedenie mesta znalecké posudky stromov na evanjelickom cintoríne na ulici Horný Šianec. V jednom strome objavili domov sovy obyčajnej. Radnica na rizikovom strome vykonala hlboký rez a na vedľajší strom umiestnila vtáčiu búdku, ktorú vyrobila špeciálne pre sovu. Ornitológ si myslí, že na výrobu náhradného obydlia je už neskoro.

Vyrobili sove búdku

Jeden z veľkých stromov v areáli evanjelického cintorína má výrazné defekty a narušenú stabilitu. Pri obhliadke stromu však v dutine stromu našli zahniezdenú sovu obyčajnú.

„Jeden z posudkov, ktorý sme robili, bol práve na lipu, ktorá je biotopom sovy obyčajnej, ale má výrazné defekty a narušenú stabilitu. Predstavuje vážne prevádzkové riziko,“ povedala správkyňa verejnej zelene Anna Hanincová z Mestského hospodárstva a správy lesov.

Podľa jej slov by najlepším riešením bol výrub celého stromu. Keďže v spomínanej lipe žije sova obyčajná, radnica sa rozhodla pre hlboký rez. Ten sa bežne na zdravých stromoch nesmie vykonávať.

„Vo výnimočných prípadoch, keď sú stromy poškodené a musia zostať na stanovisku, aby sa zabezpečila ich stabilita, je možné vykonať aj takýto rez. Preto sme sa dohodli aj so štátnou ochranou prírody, že necháme tu torzo tejto lipy a na vedľajší strom umiestnime búdku, ktorá je špeciálne určená pre sovu obyčajnú,“ povedala Hanincová.

Pôvodná dutina stromu v ktorej sova dnes žije zostane nedotknutá. Zároveň má sova možnosť zahniezdenia i do búdky. Radnica plánuje torzo lipy nechať na evanjelickom cintoríne možno dva až tri roky.

„Uvidíme, či sa sova premiestni do tej búdky. Nateraz sme nechceli výrubom úplne znehodnotiť biotop sovy obyčajnej, pretože by to bol pre ňu veľký šok a my sme, samozrejme, radi, že takéto druhy vtákov máme aj v mestskom prostredí,“ doplnila správkyňa.

Kompenzačné opatrenia

Sovy obyčajné hniezdia už od februára. V marci už inkubujú vajcia alebo kŕmia