Školy v Trenčíne zostanú zatvorené aj ďalší týždeň

Už dva týždne sú zatvorené základné a materské školy v Trenčíne a platiť to bude aj naďalej.

12. mar 2021 o 10:04 SITA

TRENČÍN. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne totiž predĺžil platnosť vyhlášky o zákaze prevádzky škôl a školských zariadení, ktorý podľa riaditeľky RÚVZ Ľudmily Bučkovej bude platiť aj od 15. marca.

Podľa Bučkovej je chorobnosť v meste a celom regióne stále vysoká. „Je tu síce náznak mierneho poklesu, ale určite si ešte nemôžeme dovoliť otvárať školy. Bol by to z našej strany zlý krok. Ešte nie je čas na zvýšenie mobility. Kým nebude výrazný pokles a Trenčín sa nedostane do bordovej farby, určite by mali byť školy zatvorené," uviedla Bučková.

Predmetnou vyhláškou, ktorá platí pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou, RÚVZ zakazuje zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení prevádzkovať ich prezenčnou výučbou, vrátane detských jaslí.



Výnimku dostali zariadenia poskytujúce starostlivosť o deti zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov spadajúcich pod systém základných záchranných zložiek. V Trenčíne takúto starostlivosť poskytujú Materská škola Legionárska a školský klub detí Základnej školy Dlhé Hony.