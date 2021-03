Parádne gesto AS Trenčín. Zápas tímov spod známych hradov sa uskutoční

Futbalisti AS Trenčín urobili veľké gesto. Proti Spišskému Podhradiu nastúpia aj napriek tomu, že ich zápas Slovnaft Cupu bol zrušený.

12. mar 2021 o 8:22 (tn)

TRENČÍN. Slovenský futbalový zväz rozhodol o tom, že tímy s amatérskym statusom, od 3. ligy nižšie, sa už v aktuálnom ročníku nezapoja do Slovnaft Cupu. V nasledujúcej edícií národného pohára budú nasadené do tej fázy pohára, v ktorej boli v aktuálnom ročníku vyradené. To sa týka aj štvrtoligového Spišského Podhradia, ktoré si malo zmerať sily s AS Trenčín.

Vedenie fortunaligového klubu sa rozhodlo, že obe mužstvá proti sebe napriek nepriazni osudu nastúpia. Ako sa píše na klubovom webe AS Trenčín vníma, že pre kluby z nižších súťaží je možnosť hrať proti prvoligovým tímom často vrcholom na veľmi dlhé obdobie. Profesionálny futbal nemôže žiť bez amatérskeho a naopak.

Účastník majstrovskej šestky Fortuna ligy z Považia odkazuje na Spiš, že v priebehu tohto alebo nasledujúceho roka nájdu termín vzájomného zápasu, či už pod Spišským alebo Trenčianskym hradom.