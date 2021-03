Do práce by sa radi vrátili, proti je však pandémia

Koronavírus výrazne zasiahol aj do životov klientov Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce. Najmä tých, ktorí pred pandémiou pracovali v chránených dielňach.

12. mar 2021 o 5:00 Erik Stopka

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Koronavírus výrazne zasiahol aj do životov klientov Domova sociálnych služieb (DSS) Adamovské Kochanovce. Tunajších sedem klientov z celkových 56 sa v uplynulých rokoch aktívne zapojilo do práce v chránených dielňach, zaužívané návyky však prerušila pandémia.

Najprv na niekoľko dlhých týždňov, teraz na mesiace. Čas, ktorý by inak strávili v práci, musia teraz tráviť v areáli zariadenia. I keď im dni niekedy trvajú dlhšie, ako by si priali, zamestnanci sa klientom snažia pripraviť aktivity na spestrenie chvíľ a oprášenie už dávno naučeného. Do práce by sa však možno narozdiel od množstva iných, bežných ľudí vrátili najradšej i hneď. Musia ale čakať.

Článok pokračuje pod video reklamou

Chýba im práca s ľuďmi

Súvisiaci článok Chránenú dielňu v Trenčíne možno rozšíria Čítajte

Janko pracoval v chránenej dielni – Kaviarni Na Ceste sídliacej v Katovom dome od septembra 2017. Spolu s ďalšími klientmi zariadenia tu pôsobil ako čašník.

Mesiace bez stretávania sa s ľuďmi v kaviarni, cestovania za prácou i prácou samotnou mu chýbajú. „Do kaviarne nechodíme, práca mi chýba. Teraz preto pomáham umývať v našom domove riad v kuchyni. Keď mi je dlho, prečítam si knižku, pozriem televízor alebo sa idem prejsť do parku. Snažím sa si nejako nahradiť ten čas, ktorý by som bol inak v práci,“ povedal.

Koncom roka 2019 svoje brány otvorila v Trenčíne ďalšia chránená dielňa – Baliareň Na Ceste. Klienti zariadenia tu za pomoci asistentov balili do vreciek praženú zrnkovú kávu, cukor či koreniny. Rovnako ako sesterská kaviareň, i baliareň je aktuálne zatvorená.

„Balíme kurkumu, moringu, zázvor. Chýba mi, že nemôžem teraz nikde chodiť, s kolegami z baliarne si aspoň telefonujeme. Teraz sa len chodievam von prejsť alebo sestričkám pomáham skladať prádlo,“ prezradila Reka. V baliarni pracuje aj Adam. „Balíme tam aj škoricu alebo vanilkový cukor. Teraz počas pandémie tu zametám alebo hrabem lístie a niekedy idem kuchárkam vyniesť smeti,“ povedal.

Zamestnanci musia aj improvizovať

Pandémia podľa inštruktorky sociálnej rehabilitácie Gabriely Paškovej zasiahla domov a jeho klientov do veľkej miery.

„Nabehli na nejaké zručnosti, ktorým sme ich naučili. Boli však od nich odstavení, no robíme všetko pre to, aby na ne nezabudli. Snažíme sa im robiť program. Či už nácvik sociálnych zručností, alebo starostlivosť o svoju izbu, viesť ich k samostatnosti a sebestačnosti,“ priblížila.

Napríklad, Janko preto pomáha v kuchyni, dvojičky Peťo a Paľo, ktorí normálne pracujú v kaviarni, varia zas kávu pre svojich kamarátov v komunite. Všetci zdravotne znevýhodnení majú zároveň možnosť chodiť do dielní rozvoja pracovných zručností priamo v DSS-ke.

Zamestnanci tiež pre nich pripravili program s názvom Superkolega s cieľom nácviku rozvoja sociálnych zručností. „Bavili sme sa či už o komunikácii, vo vzťahu s kolegom, kamarátom, alebo cudzími ľuďmi. O tom, že každý máme nejaké hranice a že keď ich niekto prekročí a nie je nám to príjemné, vieme sa ozvať, čo oni doteraz nevedeli,“ upozornila inštruktorka.

Súvisiaci článok FOTO: V Trenčíne otvorili ďalšiu chránenú dielňu Čítajte

O potrebnej improvizácii v čase pandémie hovorí aj sociálna pracovníčka Petra Hodáková.

„Improvizujeme v rámci denného režimu, programu, ktorý v zariadení majú. Snažíme sa pre nich pripravovať preto rôzne aktivity. Hrajú bocciu a po malých skupinkách si robia diskotéky, radi sa zabavia pri hudbe. Ale si aj čítame alebo lúštime krížovky,“ povedala Hodáková s tým, že súčasná situácia prekvapujúco prináša aj iskierky svetla do životov klientov. Vďaka ich rodinám.

„V tomto období sa akoby posilnili kontakty klientov s rodinami. Niektoré kontakty sa obnovili alebo posilnili, čo je super,“ myslí si sociálna pracovníčka.

Pre niektorých mohla byť náročná i jazda autobusom

Aký bude návrat klientov do chránených dielní po uvoľnení tvrdých opatrení, Gabriela Pašková nateraz odhadnúť nevedela.

„Po prvej vlne, keď nemali možnosť chodiť do práce a potom s obmedzeniami nejaký čas mohli, nabehli naspäť do toho kolobehu cestovania a chodenia do práce bez problémov. Zvládli to,“ povedala s tým, že keď súčasné opatrenia pominú a chránené dielne sa opäť otvoria, klientov oslovia s ponukou ich podpory pri návrate do zamestnania.

Ak ju prijmú, zamestnanci im pomôžu s opätovným adaptovaním sa na cestovanie autobusom z Kochanoviec do Trenčína a späť, na stretávanie sa so známymi i menej známymi tvárami či prácou samotnou.