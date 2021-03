Trenčín môže v nadstavbe rátať aj s Ramónom, ktorý predĺžil zmluvu

Slovenský futbalový klub AS Trenčín podpísal novú zmluvu s brazílskym stopérom Ramónom Rodríguesom da Silvom.

9. mar 2021 o 16:27 TASR

TRENČÍN. Trénerovi Stijnovi Vrevenovi bude k dispozícii v zápasoch

nadstavby o titul. Tridsaťročný hráč podpísal v závere minulého týždňa zmluvu do konca tohto ročníka. Do tímu sa vrátil po viac ako piatich rokoch. Ramón prišiel do Trenčína pred štartom zimnej prípravy. Po dlhom výpadku však musel najskôr presvedčiť o svojej výkonnosti v tréningovom procese a v rámci prípravných zápasov.

Napísali sme

Napísali sme Zahraničným hráčom až tak nezáleží na tom, čo si o nich budú ľudia myslieť, hovorí gentleman Čögley Čítajte

V trenčianskom drese má na konte 76 ligových stretnutí v rokoch 2012 až 2015. Pod Čákov hrad prišiel ako dvadsaťjedenročný z holandského AZ Alkmaar po ročnej pauze spôsobenej zranením kolena.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Trenčín bude bojovať o titul. Pozreli sme sa na dôvody, prečo sa tak stalo Čítajte

Dokázal sa však dať zdravotne dokopy a stať sa oporou majstrovského tímu z ročníka 2014/2015. Ramón pôsobil v minulosti v dánskych kluboch FC Nordsjaelland a SonderjyskE. Predchádzajúci ligový štart však zaznamenal pred dvoma rokmi. V minulom ročníku pôsobil v rezerve rakúskeho FC Wacker Innsbruck. Informoval o tom oficiálny web Trenčína.