Obce v okrese Bánovce nad Bebravou poslali otvorený list ministrovi zdravotníctva

Obce žiadajú ministerstvo, aby zriadilo MOM-ky aj v obciach s menej ako 5000 obyvateľmi. Na prosbu obcí Ministerstvo zdravotníctva neodpovedá.

9. mar 2021 o 8:48 Maroš Buchel

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Obce v okrese Bánovce nad Bebravou poslali Marekovi Krajčímu, ministrovi zdravotníctva, otvorený list. V liste požadujú, aby štát zriadil mobilné odberné miesta (MOM) aj v obciach, ktoré majú menej ako 5000 obyvateľov. Taktiež žiadajú, aby ministerstvo zdravotníctva zefektívnilo liečbu a vakcináciu obyvateľov.

Nechcú ďalej testovať

Pod otvorený list sa podpísalo 26 starostov obcí z okresu Bánovce nad Bebravou.

Starostovia list napísali na podnet Igora Súkeníka, starostu obce Prusy.

„Ten, žiaľ, ochorel na covid, musel byť aj hospitalizovaný v Nitre. Nechcel som jeho podnet nechať ležať ľadom, tak som sa snažil to dotiahnuť do konca,“ povedal Pavel Miksa, starosta obce Podlužany.

Miksa si myslí, že názory starostov obcí nebývajú často medializované. Jedným z dôvodov, prečo obce list poslali, bola aj únava z testovania, ktoré organizovali každý víkend.

„Postavili sme sa k tomu maximálne zodpovedne, každý týždeň sme testovali v nadštandardných podmienkach, ľudia po testoch nemuseli čakať vonku, mali sme pekne spravené poradovníky.

Pre nepriaznivé počasie sme tentokrát museli pripraviť kultúrny dom, kompletne ho upraviť, vykúriť, vydezinfikovať. Zapojili sme do toho desať ľudí,“ povedal.

Obec poslednýkrát testovala svojich obyvateľov 20. februára.

Suplujú prácu štátu

Obce prestali s testovaním, pretože nechcú nahrádzať prácu štátu. S podmienkou, ktorá umožňuje štátu zriadiť mobilné odberné miesta len v mestách a obciach s 5000 obyvateľmi, nesúhlasia.

„Postavili sme sa k tomu takto, pretože štát draho platí mobilné odberné miesta. Títo berú peniaze a my to robíme zadarmo, nám štát zatiaľ nič nerefundoval. Vyhadzujú peniaze na MOM-ky a obec bude testovať, zapájať do toho dobrovoľníkov,“ povedal Miksa.

Ako skonštatoval, príprava kultúrneho domu na testovanie trvá tri dni, následná dezinfekcia a čistenie dva. Unavení sú aj dobrovoľníci.

„Veď dobrovoľníci už mesiac nemali sobotu a nedeľu. Toto sú tie problémy,“ dodal.