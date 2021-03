Zahraničným hráčom až tak nezáleží na tom, čo si o nich budú ľudia myslieť, hovorí gentleman Čögley

Gentleman Peter Čögley z ViOnu Zlaté Moravce-Vráble povýšil spravodlivosť nad body, čo sa v dnešnom športe len tak nevidí. S rodákom z Trenčianskej Turnej sme sa rozprávali na rôzne futbalové témy.

8. mar 2021 o 16:16 Martin Jurčo

V 27. minúte zápasu ste sa po zákroku brankára Serede Mathewa Yakubu priznali hlavnému rozhodcovi stretnutia Martinovi Dohálovi, že nešlo o faul. Následne zrušil pokutový kop. Ako ste situáciu videli?

Brankár súpera sa mi hodil pod nohy. Prepadol som cez jeho telo a hlavný rozhodca zapískal pokutový kop. Každý, kto hrá futbal na akejkoľvek úrovni, v prvom momente cíti veľký nával pozitívnych emócií, že pre mužstvo vybojoval určitú výhodu.

Po pár sekundách som si uvedomil, že nešlo o penaltový zákrok. Šiel som za kapitánom Tomášom Ďubekom s myšlienkou, že idem hlavnému rozhodcovi povedať, aby pokutový kop odvolal. Spoluhráči si v prvom momente mysleli, že chcem jedenástku kopať sám.

Martinovi Dohálovi som povedal, že nešlo o penaltu. Ešte sa ma opakovane spýtal, či naozaj. Súperovi sa následne ospravedlnil a hrali sme ďalej.

S hlavným rozhodcom stretnutia Martinom Dohálom sa poznáte ešte z detských čias. Aj ste daný moment po zápase preberali?

Boli sme spolu. On videl, že ma gólman zachytil nohami. Z jeho uhla pohľadu to tak aj vyzeralo. Brankár šiel nohami dopredu, ale netrafil ma. Hlavný rozhodca situáciu zo svojej pozície nevidel najlepšie. Už aby sme mali k dispozícií systém VAR.

Povedal mi ešte, že je super, že som mu pomohol.

A čo vaši spoluhráči. Nehnevali sa?

V danom momente bolo rozhodnutie iba na mne. Už keď som šiel za kapitánom Ďubekom, bol som rozhodnutý, že sa priznám. On ma podporil. Reakcia chlapcov z kabíny znela pozitívne. Asi by to bolo iné, keby remizujeme alebo prehráme.

Faul to však nebol a ja nechcem ubližovať súperom. To sú veci, ktoré v sebe jednoducho musíte mať...

Aj sa vám súperi zo Serede poďakovali?

Hráči aj tréner hostí. Svoju reakciu som bral ako normálnu súčasť futbalu, ktorá sa nanešťastie príliš nevidí. Aj my sme namotivovaní na čo najlepšie umiestnenie v tabuľke a bojujeme o finančné prémie, ale čestne. Futbal je krásny šport. Tak ho nekazme.

Zneli hlasy, či by ste to urobili aj za nerozhodného stavu.