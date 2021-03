Mesto rozdá každému otestovanému obyvateľovi respirátor

Mesto Myjava rozdáva počas testovania v mestom zriadených odberových miestach v piatok a sobotu bezplatne jeden kus respirátora FFP2.

6. mar 2021 o 16:32 TASR

Informoval o tom hovorca mesta Martin Kovanič.

"Bude to tak pri každom absolvovaní testu zatiaľ do konca marca a zvýši to vzájomnú ochranu. Od 8. marca je nutné nosiť respirátor namiesto rúška v obchodných prevádzkach a MHD, od 15. marca vo všetkých interiéroch s výnimkou domácností," uviedol Kovanič.

Každý pozitívne testovaný obyvateľ dostane letáčik s informáciou o možnostiach mesta pomôcť mu počas karantény. "Má to slúžiť predovšetkým tým, ktorým nemá kto pomôcť zabezpečiť základné životné potreby, ako sú potraviny, lieky či hygienické potreby," doplnil primátor mesta Pavel Halabrín.