Zomrel evanjelický farár a konsenior Miroslav Hvožďara starší

Dlhoročný evanjelický farár Miroslav Hvožďara st. zomrel 11. februára v ranných hodinách vo veku 84 rokov.

4. mar 2021 o 8:44 Martin Šimovec

Posledná rozlúčka s mužom, ktorý pôsobil a zanechal výraznú a pamätnú cirkevnú stopu na viacerých miestach nielen nášho regiónu, sa uskutočnila 14. februára v evanjelickom kostole v Sobotišti.

Miroslav Hvožďara st. sa narodil pred 84 rokmi v Starej Turej. Za kňaza bol ordinovaný v roku 1959 v Prešove.

Pôsobil aj v Trenčíne

Kňazskému poslaniu sa začal venovať po dvojročnej práci ošetrovateľa na chirurgickom oddelení v nemocnici na Myjave. Od roku 1962 pôsobil najskôr v evanjelickom cirkevnom zbore v pozícii kaplána v Novom Meste nad Váhom. Zo svojho prvého pôsobiska sa presídlil po dvanástich mesiacoch do Trenčína, kde pokračoval v cirkevnej práci tiež ako kaplán.

V našom krajskom meste pôsobil jeden rok. Dlhoročnými pôsobiskami sa pre Miroslava Hvožďaru st. stali najprv Slavošovce, v ktorých pôsobil dvanásť roko, a potom Hlboké, kde po desaťročnom účinkovaní ukončil svoje pôsobenie v roku 1986. Biskupský úrad ustanovil 12. novembra 1986 Miroslava Hvožďaru st. za námestného farára v cirkevnom zbore v Záriečí. Do úradu zborového farára bol uvedený o dva roky neskôr, v roku 1988. Jeho aktivity sa prejavili v elektrifikácii zvonov v Záriečí či v obnove zborového domu. Zároveň v najmenšej obci Púchovského okresu vo Vydrnej bolo za jeho pôsobenia vybudované misijné stredisko Nádej, obnovená zvonica a vystavaný nový chrám Boží.

Aktívny aj ako senior

Počas pôsobenia v púchovskom regióne zastával aj úrad konseniora Turčianskeho seniorátu (1994 – 2001). V rozsiahlom zárieč-skom zbore pôsobil až do roku 2001. V tomto roku odišiel Miroslav Hvožďara st. do Čáčova, kde pôsobil ako farár vo výslužbe do roku 2016. Aj napriek svojmu vysokému veku veľmi rád vypomáhal na mnohých miestach ako aktívny farár a kazateľ aj v dôchodcovskom veku. Venoval sa aj publikačnej činnosti, spoločne s manželkou vychoval troch synov.